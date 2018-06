Calderón: "Pelearé hasta mi último año por ganar el anillo de la NBA"

El jugador español de los Cleveland Cavaliers José Manuel Calderón afirmó este jueves en La Llagosta (Barcelona) que su "sueño" es conseguir el anillo de la NBA y que hasta su último año de carrera "peleará" por ello, descartando poner fin a su vida deportiva a en un club europeo.

"Me encuentro muy bien, feliz, me lo paso muy bien jugando a baloncesto y eso es la clave. Seguiremos el tiempo que haga falta", dijo el jugador, que el próximo septiembre cumplirá 37 años, durante la entrega de las 'Becas Vamos' al Club de Basket La Llagosta.

Calderón reconoció que dejará de jugar "cuando el cuerpo me diga que no puede más o que no reciba ninguna oferta y piense que ha llegado el momento de dejarlo".

El jugador extremeño no se plantea ninguna de esas dos situaciones después de una temporada en la que "personalmente he jugado mucho, he ganado muchos partidos y he ayudado a un equipo campeón. El objetivo es seguir jugando".

El base de los Cavaliers reconoció que jugar la única final que le quedaba por disputar en su carrera fue "una experiencia increíble y ojalá tenga la oportunidad de ganarla en los próximos años".

A pesar de vivir esa experiencia única, José Manuel Calderón señaló que "soy una persona muy competitiva y te queda el sabor agridulce de no poder haber conseguido el anillo, algo que es un sueño para mí".