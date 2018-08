Camacho se abona "al día a día"

José Manuel Camacho volverá a defender por segunda temporada consecutiva la portería del Xerez DFC. El roteño, a pocos días del inicio de Liga, asegura que todos están deseando de comenzar a competir y se muestra optimista de cara a los objetivos.

De entrada, apunta que "la pretemporada ha sido bastante dura, pero el vestuario está ansioso porque comience la competición. Tenemos muchas ganas de disputar nuestros primeros minutos en casa y ante nuestra afición el domingo. Estas semanas nos han servido para poder valorar nuestro trabajo, que ha sido bueno".

En declaraciones a la web del club, el portero xerecista resalta: "La línea que llevamos es la que hay que seguir y la prueba definitiva es este fin de semana, los compañeros nuevos se han adaptado bien y esperamos no tener problemas en ese sentido".

Camacho, tanto por su trayectoria como por su nivel, está llamado a convertirse en uno de los porteros menos goleados de la categoría. Su reto es "ayudar al equipo por encima de cualquier objetivo personal. Este año va a ser más complicado, pero intentaré ser uno de los porteros menos goleados por tercer curso consecutivo. Mis compañeros trabajan bien en defensa y eso se traduce en encajar pocos goles. También significa que si recibes pocos goles tienes más opciones de estar arriba".

El meta fue titular indiscutible el pasado curso y no oculta lo satisfecho que se siente en la entidad y lo que se alegra de haber dado el paso de bajar dos categorías para jugar en el XDFC en su día. "Desde que llegué me encuentro cómodo. Estoy motivado e ilusionado, unirme a un proyecto como este fue muy importante para mí, suponía estar en un club en el que todo futbolista quiere estar. El año pasado todo salió bien y este año no era cuestión de pensármelo, tenía que decir que sí cuanto antes".

Finalmente, el cancerbero apuesta por ir "partido a partido, el día a día es muy importante para nosotros, la humildad con la que el club ha llegado hasta aquí es ejemplar y así debe seguir".