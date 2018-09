Cambiar la dinámica, objetivo del Guadalcacín

El Guadalcacín encara su tercera salida de la temporada y la sexta jornada de Liga con la aspiración de conseguir los primeros puntos del curso. Todo lo que no sea regresar de vacío de su visita al Carlos Marchena para medirse al Cabecense (11:30) supondrá un éxito para un equipo que es colista del Grupo X y es el único que aún no ha sido capaz de sumar ni de marcar lejos del Antonio Fernández Marchán.

Los azules pretenden cambiar la dinámica en el feudo de un rival que también ha comenzando la Liga ofreciendo dudas, aunque arañó un punto de forma sorprendente en su visita a Ceuta. Los de Antonio Jesús Falcón no han ganado tampoco ningún encuentro y suman tres puntos gracias a sus tres igualadas.

Las bajas por lesión y por motivos laborales en muchos casos están haciendo mella en un plantel corto y totalmente nuevo al que le está costando esta campaña adaptarse a una Tercera División en la que el equipo cumple ya su quinta temporada.

Javi Rivas, una jornada más, vuelve a tener problemas con las lesiones. El capitán Diego Galiano continúa con su proceso de recuperación y Juanma Carrasco se ha recuperado pero sólo ha entrenado un día junto a sus compañeros y no va a llegar.

El preparador portuense ha citado a todos los futbolistas que tiene disponibles y entre ellos también está el juvenil Santi, que fue titular en Lepe pero se lesionó y apenas estuvo sobre el terreno de juego veinte minutos. El joven atacante tiene opciones incluso de ser titular.

El entrenador del Guada quiere ser optimista. Su plantilla ha trabajado bien durante la semana y apuesta por iniciar la remontada en el Carlos Marchena: "Por las características del campo y por las de los jugadores del rival, podemos estrenarnos siempre respetando al máximo al Cabecense. Hay que intentar por todos los medios hacerles daño y competir, a ver si podemos sacar algo positivo de allí. Si nos salen bien las cosas, podemos dar la campanada y llevarnos la primera alegría, que los jugadores se lo merecen ya. A ver si tenemos algo de fortuna, esa suerte que nos ha faltado en las jornadas anteriores".

Bajo el punto de vista de Rivas, a su equipo se le están escapando los puntos "por pequeños detalles. Las diferencias en Lepe, por ejemplo, las marcaron los jugadores tan importantes que tienen, que son de superior categoría, y también tienen más experiencia. En otros partidos nos han condenado los penaltis o los despistes en faltas laterales o en saques de esquina, nos están haciendo goles infantiles. Son detalles mínimos los que decantan que un equipo esté arriba y otro abajo. Insisto, hay que intentar por todos los medios no perder la concentración, estar atentos desde el minuto cero y además debemos aprovechar las ocasiones que tengamos. Los momentos puntuales a ver si los superamos con solvencia".

Tras cinco jornadas, el Guada no ha sumado pero aún no hace mella. "Los jugadores saben de dónde viene, saben dónde estamos y son conscientes de nuestras limitaciones y de que todo iba a ser muy complicado. Esto es una lucha y no es cómo empieza. Aún así, es normal que alguno mire la clasificación y se pueda poner nervioso pero para eso estamos nosotros, para motivarles y hacerles ver que esto es una maratón. Igual que fuimos a Lepe sin ningún complejo y casi le sorprendemos, podemos hacerlo en Las Cabezas. Tienen futbolistas buenos pero este equipo es más de nuestra Liga, tenemos una buena oportunidad para intentar hacer las cosas mejor. Ellos cuando ven los vídeos de los goles se dan cuenta que llegan por deméritos nuestros más que por méritos del rival. Con el Arcos nos pasó. La clave está en no perder la concentración en momentos puntuales para no cometer esos errores de los que hablo".