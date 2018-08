Cardoso: "Varios equipos nos han llamado por Dani y David"

David Muñoz y Dani Muñoz, pilotos del Jerez Andalucía Motor Talent que dirige José Luis Cardoso, están en las agendas de las escuelas de equipos como VR46 (Valentino Rossi), Estrella Galicia y Jorge Martínez 'Aspar'. Así lo ha corroborado el propio Cardoso en una recepción en el Ayuntamiento con la alcaldesa. "Nos han llamado preguntando por ellos. Se han fijado en ellos porque han conseguido ganar a pilotos que son mayores en edad y que llevan más tiempo en la competición. Y eso es muy significativo", confesaba Cardoso.

El director de la joven escudería ha agradecido al Ayuntamiento y a Cirjesa la puesta en marcha de este proyecto "porque era muy necesario" para el Circuito de Jerez. "El proyecto está dando unos resultados importantes, brillantes, a una altura que no pensábamos y que no deja de sorprendernos a todos y que saca a la luz el trabajo que no se ve para ofrecer a los pilotos lo que necesiten", manifestaba el director.

En 2018 el equipo Jerez Andalucía Motor Talent dio el salto al European Talent Cup, categoría que forma parte del FIM CEV Repsol. El 29 julio pasado, en Motorland-Aragón, David Muñoz y Dani Muñoz daban el aldabonazo al quedar primero y tercero en la segunda de las mangas de esta prueba internacional en la que más de 60 pilotos de 20 nacionalidades rivalizan para estar en la pista. "El paso que han dado estos dos pilotos es muy importante", enfatizaba Santiago Galván, teniente de Economía y Hacienda y hombre fuerte del Circuito, tras subrayar que estos pilotos no podían competir a principio de temporada por su edad.

Los aficionados podrán ver en acción a David Muñoz y Dani Muñoz en Jerez en dos citas, el 30 de septiembre en el European Talent Cup-FIM CEV Repsol, y el 28 de octubre en el CEV, junto al resto de pilotos del Jerez Andalucía Motor Talent. El primero se confiesa seguidor de Valentino Rossi y el segundo de Marc Márquez.

Mamen Sánchez, acompañada por Santiago Galván y Laura Álvarez, felicitó a los jóvenes pilotos (12 años) por la gran temporada que están realizando. "Las dos ramas del proyecto son la escuela y los equipos de competición. Después de 30 años, el Circuito por fin se cuenta con una escuela propia".