El inventor de MotoGP no descansa

Nada se mueve si no hay quien lo impulse. Toda rueda que gira, tiene un motor aportándole energía. Para que miles de focos alumbren este domingo al Mundial de MotoGP en el desierto de Qatar, un español llamado Carmelo Ezpeleta tendrá que dar su visto bueno. Este barcelonés nacido en 1946 es el auténtico inventor de lo que hoy conocemos por motociclismo moderno, pues gracias a su labor durante casi tres décadas, vemos brillar en el asfalto a estrellas como Márquez, Rossi o Lorenzo en los mejores circuitos del planeta. Como número 1 de la empresa Dorna, Carmelo ha logrado que las emocionantes carreras de motos lleguen a 300 millones de hogares en los cinco continentes y casi idéntica facturación anual en millones de euros. Viendo su gran obra o a través de las palabras siempre precisas y directas, se observa que Ezpeleta es un ganador nato que bien podría subir a lo más alto del podio, pero la humildad le frena.

–Tiene 72 años y lleva 26 dirigiendo MotoGP, ¿no se cansa de dar vueltas al mundo, trabajando los 365 días del año? ¿Cuál es la recompensa?

–Me gusta mucho mi trabajo y, como por las referencias que tengo de la gente que trabaja con nosotros lo estamos haciendo bien, mientras pueda seguir aportando mis conocimientos a una empresa que cada vez es más grande, pues mucho mejor.

–¿El mundo del motor irrumpió pronto en su vida?¿En su juventud, le apasionaban actividades como la música, el deporte, la política o sólo el motor?

–Cuando era joven me apasionaba cualquier tipo de deporte, desde luego la política no, la música muy de pasada y la literatura aquella que estudiaba en el colegio. Básicamente, desde pequeño fui un apasionado de la competición y especialmente del motor.

–Dígame algunos consejos inolvidables que le dieron sus padres y cuáles ofrece usted a sus hijos Ana y Carlos, del que por cierto algunos afirman será su sucesor en MotoGP.

–En cuanto a los consejos, mi padre me dio uno y yo lo ofrezco siempre a quien quiere recibirlo: “En la vida puedes ser lo que quieras, pero intenta ser siempre el mejor”. Yo le comento lo mismo a mis hijos. Intento hacer lo mejor que puedo el trabajo que tengo, pues dedicarte a algo que te gusta es lo más importante para levantarte por la mañana con ganas de hacer las cosas.

–Descríbame su particular carrera hasta la meta para lograr como lo ha hecho el mejor Mundial de Motociclismo de su historia.

–La carrera empieza con un niño de cinco años que va con su padre a las carreras de Fórmula 1 en la Diagonal de Barcelona. A partir de ahí comencé a involucrarme y, como siempre he sido muy deportista, la mezcla de lo que me gustaba el motor con la pasión por la competición, me hicieron pensar que ese era mi camino y comencé a estudiar ingeniería. No pude acabar la carrera porque me puse a construir el circuito de Calafat, en el que ejercí como director, igual que también lo hice en el del Jarama, regresando después a Barcelona para la creación del Circuito de Cataluña. Fue a partir de 1991 cuando me integro al equipo de la empresa Dorna, que acababa de adquirir los derechos del Mundial de Motociclismo. Han pasado 28 años y aquí seguimos, inmersos en un carrera intensa que exige gran dedicación y diplomacia, pero sobre todo pasión.

–Antes de tomar el mando del Mundial ¿seguía usted los grandes premios por televisión, qué veía de atractivo y qué le motivó a entrar en él para hacerlo un espectáculo de éxito y negocio?

–Antes de dirigir el Mundial ya lo veía por la tele. Es más, siendo director del circuito del Jarama -propiedad del RACE, Real Automóvil Club de España-, fui representante español en la Asociación de organizadores de grandes premios -ROPA-. Debo reconocer que cuando estuve al frente del trazado de Madrid las actividades en pista eran más de automovilismo que de motociclismo. Desde 1978, que fue el primer año que yo estuve en el Jarama hasta 1981, se organizaban los grandes premios de Fórmula 1 y, a partir de ahí, con la subida del dólar nos dimos cuenta de que era imposible seguir manteniendo la F1 en España sin subvenciones, que es como las hacía el RACE. A partir de ese momento, como yo había seguido mucho las motos, fue cuando decidimos apostar por el motociclismo, primero con el Trofeo Banco Atlántico 500 en 1981 y al año siguiente con el Mundial de Motociclismo que nos permitió ver claramente que era un espectáculo maravilloso que podía competir con cualquier otro.

–Hasta la llegada de Dorna, el Mundial nunca aprovechó sus posibilidades reales de negocio para ofrecer un espectáculo bien organizado. ¿Qué debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades hicieron que su empresa apostase por este deporte? Y una vez conseguido, ¿qué sedujo al fondo de inversiones europeo Bridgpoint Capital y al de pensiones de Canadá CPPIB para convertirse en principales accionistas de MotoGP a través de su compañía?

–El Mundial de Motociclismo cambió radicalmente a partir de 1991, justo cuando la Federación Internacional (FIM) hizo un concurso para vender los derechos de televisión de un campeonato que vivía momentos confusos por el enfrentamiento entre la Asociación de Equipos (IRTA) y la FIM. En esas circunstancias, el británico Bernie Ecclestone presentó su oferta por los derechos del Mundial, pero ganó la empresa española Dorna que tenía mucho prestigio en aquellos años por controlar los derechos televisivos de la Liga de Fútbol y contratos de equipos como el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona, entre otros. A partir de ahí, me integré en Dorna y comencé a solventar los conflictos entre los equipos del Mundial, que tenían su contrato con Ecclestone, mientras que la FIM que los tenía con la propia Dorna. La solución inicial fue unirnos y ya en 1993 le compramos a Bernie su parte. Así seguimos hasta el año 1998 en que a través de un fondo de inversión llamado CVC, los managers de Dorna compramos la compañía a su propietario, que era al banco Banesto y posteriormente, en el año 2006, Bridgpoint Capital sustituye a CVC, integrándose también Canadian Pension Plan en 2013. Lo que estas empresas ven en el Mundial de MotoGP es un negocio global que está bien gestionado y que produce los recursos que persiguen.

–Del Mundial que soñó a su llegada, ¿qué le queda por hacer realidad?

–El Mundial de MotoGP debe seguir creciendo. Si te paras es peor, por lo que debemos mantenernos en permanente actividad, sin pausas. Dorna y la FIM funcionamos conjuntamente por periodos de cinco años, casi como una legislatura, que es el tiempo establecido en los contratos con circuitos, equipos y marcas, debiendo acometer en ese periodo los cambios necesarios para que el Mundial siga mejorando. Cada año vamos introduciendo cosas nuevas con la intención de que el Campeonato esté muy vivo.

–¿Al público le atraen las motos, los pilotos, la rivalidad, las caídas?

–Espero y deseo que a la gente le atraiga todo de MotoGP. Este es un campeonato basado en que los mejores pilotos del mundo están aquí. Evidentemente, las marcas y la cobertura de televisión son importantes, igual que se precisa un formato divertido y carreras con mucha competencia. Pero lo que realmente atrae a un aficionado es que en MotoGP tenga a los mejores pilotos que existen en el mundo. Eso es lo que les ofrecemos.

–¿Qué se necesita para que algunos países, por ejemplo Malasia, también tengan campeones?

–Para que un país tenga pilotos destacados en MotoGP precisa ampliar su base. España e Italia, que son los que actualmente cuentan con más campeones, trabajaron a fondo en su cantera, como antes lo habían hecho también en Estados Unidos, Inglaterra u otros países. Nosotros trabajamos con las federaciones internacionales y con patrocinadores que nos ayudan para aumentar esa base, que seguro ayuda a sacar grandes pilotos.

–¿Es difícil compaginar intereses económicos con igualdad en el deporte? O dicho de otra forma ¿la igualdad es posible en un deporte de hombres y máquinas?

–La igualdad favorece que el espectáculo de MotoGP sea mejor. Esto significa que económicamente debemos ayudar más a los más débiles, en lugar de hacerlo más con los que ya son más fuertes. En este sentido hemos llegado a una serie de acuerdos que son beneficiosos para todos, las marcas tienen lo que precisan, tanto económica como técnicamente, y los equipos privados pueden sobrevivir, que es lo que nos permite un buen espectáculo.

–¿No hay espectáculo sin televisión? ¿Haber tenido claro ese concepto ha sido una de las claves de su éxito?

–Una cosa es consecuencia de la otra. Lo primero que necesitamos es hacer buenas carreras, porque eso atrae espectadores in situ. Si consigues que los aficionados asistan a los grandes premios y ofreces un programa que esté bien hecho, atraes a las televisiones. Todo se basa en hacer buenas carreras con los mejores pilotos. A partir de ahí, esos mismos pilotos se convierten en los mejores embajadores para que la gente les vea por una televisión que, eso sí, nos obliga a realizar también la mejor producción posible.

–Profundicemos en la televisión con la que tanto polemiza cierta afición: ¿La mejor forma de rentabilizar este deporte es con la televisión de pago? ¿Existe alguna posibilidad de que en España vuelva a verse MotoGP en abierto algún día? ¿Por qué se fue Movistar y ahora llega Dazn? ¿Quizás las audiencias son bajas como ha dicho el presidente de Repsol? ¿Este modelo de televisión favorece para que vaya más gente a los circuitos?

–Son muchas preguntas en una sola. En primer lugar, no voy a tener una polémica con el Presidente de Repsol a través de los medios, él puede pensar lo que quiera. Ya hemos tenido varias reuniones y le he manifestado mis ideas, que son distintas a las suyas. Sólo doy un dato: en el año 1999 Álex Crivillé fue el primer español campeón del mundo de 500 y lo vieron en directo ocho millones de personas, según las cifras de Televisión Española, El pasado año Marc Márquez fue campeón de MotoGP y lo vieron por Movistar alrededor de un millón de personas. De lo que sí estoy convencido es que Marc es a día de hoy más popular en 2019 de lo que era Álex, gran amigo mío, en 1999. La pregunta que también me hago es si el fútbol es ahora más popular que cuando se daba en abierto, yo creo que no. A partir de ahí, siempre viene aquello tan manido de que el fútbol es diferente, algo que oía cuando empezábamos con MotoGP y se decía que nunca obtendríamos los resultados esperados, pero la realidad es que estamos muy contentos. Creo que el regreso de MotoGP a España con una televisión en abierto es algo muy difícil. Durante muchos años estuvimos en abierto con Televisión Española y después con Mediaset en Telecinco, pero coincidiendo con la crisis económica y la bajada de los anunciantes se hizo insostenible, porque nosotros necesitamos los ingresos de la televisión para poder hacer esa inversión en los equipos que nos permiten que las carreras sean competitivas. Cuando eso ocurrió, Movistar contactó con nosotros y durante los primeros años hicimos ocho grandes premios en abierto y todos en diferido, que funcionaron muy bien. La realidad es que todo el deporte importante se está pasando al pago y la mayoría de esos deportes estarían encantados con tener para ellos un canal como el que daba MotoGP en Movistar. Las televisiones, sean o no de pago, son industrias que deben rentabilizar lo que hacen. Nosotros también nos dimos cuenta de que con el paso de abierto a cerrado los equipos privados, al igual que los oficiales, no perdieron patrocinadores. A partir de ahí, estuvimos hasta 2018 con Movistar y hemos empezado una nueva fase con DAZN, que entendemos es ir directamente al consumidor que quiere comprar el producto MotoGP y pretendemos que haya más audiencia que con Movistar, porque con DAZN no necesitas tener teléfono, internet y todo con ellos. Además, habrá dos GGPP en abierto y un resumen de una hora todos los domingos a partir de las once, nos parece que es el mejor paquete posible. Lo demás, son disquisiciones que se pueden leer de una u otra manera, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos el mejor modelo que se puede ofrecer, algo que también ven del mismo modo nuestros patrocinadores, equipos y marcas.

–Como buen padre de la familia MotoGP, ¿es la suya la más numerosa del mundo?

–Imagino que el padre del fútbol tendrá una familia más numerosa que la mía en MotoGP.

–Observando el gran nivel alcanzado por el deporte al que representa, uno llega a la conclusión de que se ha rodeado de los mejores en su género, pero también de que su cabeza está las 24 horas al servicio de esta gran obra.

–Siempre he intentado rodearme de los mejores y creo que los tengo. Cuento con los mejores en su especialidad en todo lo que hacemos, incluyendo a los mejores pilotos. A partir de ahí, no sé si dedico 24 horas o 16 a mi trabajo, porque algún rato duermo, pero me entrego por completo a MotoGP porque me gusta mucho.

–¿Un ganador debe rodearse de profesionales mejores que él para alcanzar todas sus metas?

–Un directivo debe rodearse de los mejores que entiendan la linea que su compañía lleva, lo importante es que no haya disparidad de opiniones en el camino a seguir.

–En la medida de lo posible, describa cómo son las negociaciones con un piloto, un fabricante de motos, un posible patrocinador, un presidente de gobierno o las autoridades de Andalucía y Jerez.

–Yo no negocio con los pilotos porque están contratados por los equipos. Cada cinco años tenemos negociaciones con la Asociación de Equipos (IRTA) que resultan muy sencillas, pues entendemos lo mismo y ellos son además unos colaboradores excepcionales del Mundial de MotoGP. Por lo que respecta a los circuitos, afortunadamente hay más demanda que oferta y siempre negociamos en función de las condiciones que se establezcan para la continuidad. Con respecto a la Federación Internacional hay algo que no mucha gente conoce y es que el máximo órgano del Mundial de Motociclismo es el Permanent Bureau, que está representado por el presidente de la FIM y el consejero delegado de Dorna, que en este caso soy yo. Nada se cambia si los dos no estamos de acuerdo y eso nos ha dado muy buenos resultados desde 1992.

–¿Cómo cuidar al espectador para que siga acudiendo a los circuitos?

–Básicamente, al público se le atrae a los circuitos haciendo buenas carreras y, cómo no, con buenas instalaciones y precios asequibles, pero lo principal es ofrecer un buen deporte.

–Defína cuatro cosas: moto, piloto, circuito y victoria.

–La moto es un instrumento maravilloso que da una libertad absoluta. Convertida en máquina de competición, por los magníficos fabricantes que tenemos, hace de ellas una herramienta extraordinaria para que la lleven los pilotos más cualificados y mejores del mundo, ya sean chicos o chicas, pues ahora están también Ana Carrasco y María Herrera o las demás, que desde el principio de sus vidas han estado ganando en todas las especialidades menores y ahora llegan a la cumbre que es correr en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. En cuanto a los circuitos, son unas instalaciones extraordinarias cuyo origen urbano fomentó la pasión que hoy vivimos y cuya evolución ha permitido la seguridad que a día tienen actualmente nuestros pilotos. Por victoria entiendo la culminación de un trabajo bien hecho por piloto, equipo y marca hasta superar a quienes intentaron hacer lo mismo.

–¿Qué significa ser un número 1?

–Nunca me he planteado ser un número 1. Sí lo son Marc Márquez, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Carl Crutchlow, por poner algunos nombres. Ellos sí que son números 1. Yo soy un aficionado que ha hecho de esto su profesión y como no compito contra nadie más, sólo me planteo hacerlo bien para la compañía y el deporte que representamos.

–¿Se tiene en cuenta la frustración del que acaba último en una carrera?

–Todos los que están en el Campeonato del Mundo son muy buenos, si alguien acaba último es porque él o su equipo se han equivocado, o tuvieron mala suerte. Las veces que perdí haciendo deporte, lo que yo intentaba era analizar qué había hecho mal y ver si lo podía arreglar. Pienso que el simple hecho de competir y estar en la parrilla de MotoGP ya debe ser motivo de orgullo para todos los que están en ella.

–¿Cómo se motiva a quien no opta al podio?

–Los pilotos se motivan solos. Casi todos los que participan en el Mundial de MotoGP creen que lo harían muy bien si estuvieran en la circunstancias del mejor. Por lo general, son gente muy fuerte a nivel mental y si hay algunos pasen por baches o lo que sea, son cosas que deben solucionar ellos. No sé si algún psicólogo lo solventaría, pero yo desde luego no.

–¿Qué cree que hay en la cabeza de un gran piloto?

–Ganar carreras y disfrutar de su profesión, es lo que tienen en mente todos los grandes pilotos.

–¿Qué tres pilotos pondría usted en un podio que resuma la historia del Mundial de Motociclismo?

–Me pone en un compromiso y sería injusto posicionarse. Nunca lo hice y no lo voy a hacer. Un simple podio es muy poca cosa para resumir a los grandes pilotos que desde 1949 hicieron y hacen grande al Mundial de Motociclismo.

–¿Cómo una empresa española ha podido llegar tan lejos como lo ha hecho Dorna en MotoGP?

–¿Por qué no iba a llegar tan lejos. Es que por ser españoles tenemos algún handicap o algo? Tendrá que eliminar complejos quien los tenga, yo no tengo ninguno. Fui al Mundial de Rallyes de la mano de Carlos Sainz y acabó ganando. Ángel Nieto empezó a correr y mira donde llegó siendo español. Esas complejos puede tenerlos gente mentalmente débil, que no se sienta orgullosa con la historia de un gran país como España.

–¿Qué ha perdido la F-1 y qué ha ganado la moto?

–Creo que la Fórmula 1 es importantísima. Hoy por hoy es el primer deporte del motor, por las cifras que barajan y por cómo se mueven. Nosotros con MotoGP somos el mejor deporte del mundo de las dos ruedas e intentamos hacerlo cada vez mejor. Hubo épocas en las que la gente decía que la F1 era muy buena y nosotros muy malos, ahora hay quien dice lo contrario, pero yo no hacía caso entonces ni lo hago ahora.

–Este año incorpora al Mundial la nueva categoría MotoE con motos eléctricas, que contará con cinco carreras y se iniciará en Jerez. ¿Cree que un futuro no muy lejano las motos volarán sobre el suelo? ¿Ve cercano el final de los motores de gasolina?

–Las motos ya vuelan a ras de suelo ahora. Una MotoGP vuela bajito. En cuanto a MotoE, esta categoría forma parte de la misma filosofía que hemos tenido siempre, ser una compañía que se dedica a organizar carreras y ofrecerlas por televisión, para que los espectadores estén bien en los circuitos y también delante de la pantalla. Dentro de este espectáculo, como no podemos ser ajenos a una nueva tecnología que está surgiendo en el mundo, nos parecía que era interesante crear una Copa del Mundo de Motos Eléctricas, pero básicamente carreras. Porque ya hubo otros casos de competiciones similares en los que se apuntaba todo el mundo, con prototipos que ahorraban, otros que corrían mucho y nosotros en cambio quisimos incorporar al Mundial motos iguales, para que prevalezcan el espectáculo y los pilotos, asegurándonos así que se hacen bien. Con ese objetivo, hemos entregado las motos a los equipos privados de MotoGP, algunos de Moto2 y uno de Moto3, que son los mejores organizando carreras. Como la Copa MotoE está dentro de nuestro Mundial, podemos observar cuánto les gusta o deja de gustar a los espectadores, cuánto de espectacular es, etc. De momento, MotoGP, Moto2 y Moto3 están confirmados para muchos años, no vemos que pueda darse un cambio en un futuro próximo. Nos debemos a los millones de espectadores que les gustan las carreras de gasolina y a partir de ahora veremos si les gustan las eléctricas. Comenzaremos a saberlo a partir del 5 de mayo en Jerez.

–¿Cuál fue el Gran Premio más positivo que ha vivido y cuál el más duro o difícil?

–Los tengo a todos en mente, pero no los digo porque como son nuestros organizadores, no quiero premiar ni castigar a ninguno de ellos.

–Por la tele, se ve todo muy bonito, pero detrás de un Gran Premio de Motociclismo hay mucha gente y trabajo que no se visualiza, ¿verdad?

–Tanto en la tele como en el circuito, las carreras se ven muy bien. Es normal que cuando algo sale bien, haya gente que tuvo la responsabilidad de conseguirlo.

–El Motociclismo es un deporte muy arraigado en España, con cuatro grandes premios al año de un calendario con 19 pruebas, ¿Jerez u otro trazado de España corre riesgo por tanta competencia? ¿su internacionalización ha sido y es una prioridad para usted?

–No es una cuestión de fronteras, el Mundial de MotoGP va a circuitos seguros de países donde sus autoridades entienden que somos un vehículo para la promoción de su territorio, a la vez que permitimos a sus ciudadanos disfrutar de nuestro espectáculo en directo. Si nos pasamos de 20 pruebas en el calendario, será porque las nuevas apariciones compensarán económicamente al ‘paddock’. Las pruebas españolas tendrán que adaptarse a lo que necesitemos y eso puede implicar rotaciones. Tienen que ser circuitos seguros, tienen que tener éxito de público y tienen que ser interesantes para los fabricantes, y los cuatro de España lo son, nadie se ha quejado de ellos nunca. Hasta el 2021 seguirán, a partir de ahí, veremos, porque hay ocho países que quieren un gran premio, como Portugal, Hungría o Brasil y Finlandia estará seguro en 2020 si termina el circuito a tiempo. En cuanto a Indonesia, donde el motociclismo es el primer deporte en TV, también ha firmado con MotoGP para 2021. Entramos en contacto con una compañía estatal que se encarga del desarrollo del turismo en Bali y que quería hacer en la isla de Lombok una serie de hoteles en el borde de la playa y pensaron que, con el impacto que tiene MotoGP, les era interesante tener una carrera, pero les preocupaba tener un circuito permanente y por eso será un circuito permanente no permanente. el 'paddock' será cubierto, para hacer las carreras y que al día siguiente, tras el Gran Premio, los turistas puedan pasear por allí.

–¿La clave del éxito estuvo en la creación de Moto2, Moto3 y la reconversión de 500 en la actual MotoGP?

–Fue un paso más, pero antes también teníamos éxito con 125cc, 250cc y 500 íbamos aumentando de interés cada año.

–MotoGP cuenta con potentes herramientas de comunicación y redes sociales propias, ¿qué importancia ha tenido y tiene el periodismo en la popularidad del Mundial de Motociclismo?¿Cómo es su relación con los medios?

–Si no fuese por la popularidad que te dan los medios, tanto prensa escrita, radio o televisión y ahora las redes sociales, no seríamos nada. La relación con la Prensa es correcta, son parte de nuestra familia. Tenemos la suerte de contar con grandes periodistas que siguen todas las carreras del Mundial, otros que vienen a algunas o a las de su país. A todos ellos intentamos facilitarles el trabajo lo máximo posible para que puedan divulgar nuestro deporte a través de sus medios.

–Entre los aficionados VIP que le gustaría tener, entre otras actividades que a ti te apasionan, a quienes te gustaría llevar a un Gran Premio.

–A cualquiera que pueda manifestar interés y le guste. Creo que la mayoría de personalidades y famosos que han venido a nuestros grandes premios les ha encantado vivir desde dentro un espectáculo que está muy bien.

–El factor riesgo o la fatalidad son inherentes a un deporte como el Motociclismo, ¿cómo se sobrellevan esos imponderables?

–El factor riesgo es el más doloroso de todos. Creo que nunca será suficiente el trabajo que hacemos con los pilotos en la comisión de seguridad y a través de la FIM para mejorar los circuitos, debemos perseverar en todos los sentidos. Pero subirse a una MotoGP, Moto2 o Moto3, con lo que corren, es algo que está fuera de los límites físicos y ese es uno de los valores que tiene el motociclismo. Desafortunadamente tiene un peligro y eso es lo que debemos evitar, no sólo con los circuitos, también con la indumentaria, cascos y todo el equipamiento, intentar minimizar esos peligros. Igual que antes me preguntaban por el peor Gran Premio y no lo sabía, pero sí sé que los momentos más duros fueron en los que tuvimos accidentes en estos años. Gracias a Dios, se ha reducido muchísimo la cifra de accidentes, así como la terrible y desgraciada de fallecidos, pero nunca será suficiente hasta llegar a cero. Es nuestro trabajo principal y al que le dedicamos más esfuerzos.

–¿Cuál es la crítica más inadmisible y el halago más gratificante que ha recibido?

–Evidentemente agradezco los halagos porque considero que serán sinceros, pero lo principal es escuchar y estudiar las críticas.

–¿Cómo valora que un piloto mítico como Rossi siga compitiendo con 40 años y que un ejemplar Pedrosa se haya retirado con 33 y gran mérito como Leyenda de MotoGP?

–Lo de Rossi me parece extraordinario, porque él es un piloto extraordinario y una persona fantástica. Cuarenta años no son nada, vistos desde mi óptica de 72. Creo que si sigue encontrándose bien, estando en el podio, ganando carreras y la posibilidad de hacer muchas cosas, correrá todo el tiempo que él quiera e imagino que después seguirá trabajando con nosotros en el Mundial. En cuanto a Pedrosa, ese caso lo conocí muy bien porque hablamos mucho e igual que Rossi se siente bien y en condiciones de divertirse y seguir corriendo, Dani pensó que era el momento de retirarse. Yo respeto al cien por cien su decisión y el hecho de que sea MotoGP Legend no es más que nominar una verdad reconocida por todo el mundo, incluidos sus compañeros que lo consideran Leyenda del Motociclismo.

–El Circuito de Jerez unió su nombre con el de Ángel Nieto el pasado año y usted fue reconocido con el Premio del Motor Ciudad de Jerez, ¿qué le aconseja a quienes dirigen el trazado andaluz para que vuelvan a ser considerados como el mejor Gran Premio del Mundial, como hizo por última vez hace diez años?

–No me cabe duda que el año pasado fue uno de los mejores que se han celebrado en Jerez, como siempre siempre suele suceder. El mejor Gran Premio del Mundial es una votación que se hace entre todos los equipos y, como es normal, tienen en cuenta a los nuevos trazados que se van incorporando, precisamente por la novedad. Pero que Jerez salga bien es una normalidad reconocida en el paddock. Todo el mundo está encantado con ir a Jerez. El mejor Gran Premio del Mundial es un título, pero para mí todos son los mejores porque hacen grandes esfuerzos sin excepción. Jerez tiene que seguir teniendo un circuito seguro y esa magnífica acogida que tiene para el Mundial, donde todos los pilotos, sean de donde sean, están encantados de correr.

–La última pregunta es obvia: ¿ganará Márquez su octavo Mundial de MotoGP este año, o tal vez el título sea para su compañero Lorenzo, o será la última oportunidad de Dovizioso o Rossi?

–Pues igual de obvia que la pregunta lo es mi respuesta: nunca hago pronósticos. Sobre todo espero que sea un Mundial seguro, que haya suerte y no tengamos accidentes graves, porque apasionante no me cabe duda que lo será.

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.