Carreño, lesionado, cae ante Paire

El debutante Benoit Paire sumó el primer punto de la semifinal del Grupo Mundial de la Copa Davis Francia-España que se disputa en el estadio Pierre Mauroy de Lille al vencer al español Pablo Carreño, número uno del conjunto de Sergi Bruguera, por 7-5, 6-1 y 6-0 en algo menos de dos horas.

Carreño dispuso de tres bolas de set en el primer parcial, dos en el noveno juego (5-4), con servicio del francés, y otra luego con el suyo propio, pero las desperdició. Y ahí prácticamente se acabó el partido para el gijonés. Con la lógica euforia de los casi 14.000 aficionados que se acercaron al estadio, Paire se lanzó en picado tras esas tres ocasiones del español, y enlazó nueves juegos consecutivos para apuntarse el primer parcial por 7-5 y luego el segundo por 6-1.

Hasta ese noveno juego del primer parcial, Paire había dado una pobre imagen, cometiendo nueve dobles faltas, y enlazando tres veces dos seguidas. El francés salvaba la situación con ocho saques directos. Pero toda la estabilidad de Carreño atrás se diluyó de repente tras desperdiciar esas tres bolas de set, y en el segundo parcial Paire le pasó por encima. Sus dejadas atrapaban en la red al español, que con cara seria se resentía de sus molestias en el aductor izquierdo, las mismas que le obligaron a retirarse en la segunda ronda del Abierto de EEUU.

Tras ceder el segundo parcial, Carreño y Bruguera se fueron al vestuario y al regresar, Julián Casanova, el físio del conjunto español le vendó el muslo para sujetar la zona. Pero de poco sirvió la medida, Paire jugaba a su antojo, combinando las dejadas con subidas, acortando los puntos, mientras que el español mostraba su impotencia porque no podía llegar bien a las bolas. Controlado el partido, Paire ya jugó más suelto y Carreño hizo lo que pudo para no retirarse, pero no pudo impedir que el francés le hiciera un 6-0 para cerrar el encuentro con su 15º saque directo.

El siguiente encuentro, a continuación, lo disputarán Roberto Bautista, número dos del equipo español, contra Lucas Pouille, número uno de Francia. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará con el que venza de la que disputan en Zadar Croacia y Estados Unidos.