El Chapín Jerez, al Andaluz de MálagaOro y bronce para Mario Mena en Avilés

Este fin de semana se celebra en Carranque (Málaga) el Campeonato de Andalucía de clubes sub 12, sub 14 y sub 16, donde el CA Chapín ha clasificado a sus equipos femeninos y masculinos en todas las categorías, siendo el club con mayor representación de la provincia.

El atleta del CA Xerez CD Mario Mena se trajo de Avilés dos medallas, una de oro y otra de bronce en el Nacional por autonomías sub 16. El jerezano contribuyó al oro de Andalucía en el 4x100, logrando el bronce por equipos. La semana que viene estará en el Nacional sub 16.