188 vueltas al Circuito de Jerez en siete horas

La Fun Cup Race, evento internacional para pilotos amateurs, ponía hoy punto final a su etapa en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto tras celebrar en esta jornada dominical la segunda de las pruebas programadas durante el fin de semana. Si ayer la carrera fue al 'sprint' con una duración de tres horas, la de hoy era la de resistencia propiamente dicha, con nada menos que siete horas de duración: salida lanzada a las nueve de la mañana para concluir a las cuatro de la tarde.

En cuanto a la competición propiamente dicha y tras innumerables cambios en la cabeza de carrera a lo largo de las siete horas de competición, la victoria final en la prueba era para el equipo Socardenne by Milo que completaba un total de 188 vueltas, las mismas que el equipo Groupe Lemoine, que fue segundo, y Sons of Pistons by Milo, que subía al tercer peldaño del cajón, también completando 188 vueltas al trazado jerezano.

En suma, siete horas de divertida competición para los 133 pilotos, la mayoría de procedencia gala, que figuraban como inscritos repartidos entre los 39 vehículos Fun Car puestos en pista por la organización del evento. Un asfalto nuevo y con buen grip, un trazado al gusto de los pilotos, ausencia de incidentes en pista, además de una excelente meteorología que les ha acompañado durante el fin de semana, han sido los ingredientes básicos que han ayudado a que esta cita jerezana que abría el calendario deportivo 2019 de la Fun Cup se haya saldado con gran éxito y tanto participantes como organizadores hayan quedado muy satisfechos de haber elegido estas instalaciones para desarrollar su único evento fuera de su circuito habitual de pruebas.