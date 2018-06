Cita en el Ruiz-Mateos

Con el lema 'Sin ti es imposible' y el cartel con los jugadores del Xerez Toyota Nimauto sosteniendo una camiseta con el número 6, el dorsal de la afición, el Xerez Deportivo FC presentó la campaña de socios de la sección de fútbol sala con el objetivo de alcanzar los 400 abonados para que el Ruiz-Mateos siga vibrando con el fútbol sala como en la recta final de la temporada recién finalizada, en la que el equipo xerecista logró la clasificación para la Copa del Rey y rozó el ascenso a Segunda División, que se le escapó ante el Talavera por el valor doble de los goles en campo contrario.

Rafael Coca, presidente del Xerez Deportivo FC, y Fernando Guerrero, responsable de la sección de fútbol sala, presentaron el cartel y detallaron la campaña de socios, que tiene los sigueintes precios: 15 euros infantil (hasta 14 años), 30 euros adultos y 50 euros Premium.

Creo la cifra de socios debe incrementarse con el pedazo de campaña que ha hecho el equipo"La idea es seguir dando pequeños pasitos pero firmes, tenemos que seguir sumando"Los precios: 15 euros infantil (hasta 14 años), 30 adultos y 50 la categoría Premium

Rafael Coca explicó que "esta sección ha conseguido un hito en el poco tiempo que lleva, porque que haya conseguido el título de liga, que se haya enfrentado al Talavera, uno de los grandes de esta categoría, y que por el valor doble de los goles no haya ganado la eliminatoria pero ha conseguido llenar el Ruiz-Mateos como hace tiempo que no se llenaba, cómo vibraba esa afición y cómo han conseguido el técnico y los jugadores llevar al fútbol sala donde desde hace tiempo no se veía esa impronta de fútbol sala en Jerez. Desde aquí le vuelvo a dar la enhorabuena a sus técnicos y a sus jugadores porque lo que han hecho ha sido un hito para Jerez y para la sección de fútbol sala del Xerez Deportivo FC".

El presidente añadía que la temporada pasada "tuvimos 189 socios, este año con el pedazo de campaña que ha hecho el equipo, clasificándose para la Copa del Rey y ganando el título de liga, creo que este año la cifra de socios debe incrementarse. Ojalá podamos llegar por lo menos a los 400 socios, qué menos, que el equipo se lo merece. Para ello hemos elaborado un presupuesto acorde al fútbol sala y a la situación económica que vive Jerez y creo que los precios están muy de acuerdo con la valía del equipo. Vamos a tratar de que este año por lo menos se haga lo mismo que la temporada pasada, en el deporte no siempre cuadran los presupuestos con los resultados; pienso que el objetivo de la sección es conseguir que el fútbol sala siga vibrando en Jerez y que recordemos aquellos maravillosos equipos de fútbol sala que había en Jerez, este año hemos puesto una primera piedra muy grande y que los aficionados se animen".

Fernando Guerrero, responsable de la sección de fútbol sala, explicó que "la idea es seguir dando pequeños pasitos pero firmes, esos pasitos no tienen nada que ver con la clasificación. Lo de este año ha sido complicado, nadie lo esperábamos y no es ni mucho menos nuestro objetivo, sabemos con las armas que contamos y el presupuesto de los rivales, pero sí que en nuestro ADN va esa lucha, esa guerra, esos valores que desde este club intentamos inculcar en jugadores y técnicos y eso está garantizado".

Guerrero añadía que "estamos supercontentos y orgullosos con la afición, es la más numerosa de todo el grupo pero tenemos que seguir sumando, seguir remando porque de lo que nos nutrimos es de este empujoncito inicial que nos haga seguir evolucionando y logrando mejoras".