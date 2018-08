Conservar la 2ª plaza, nuevo objetivo

El Jerez Industrial ya está clasificado para el 'play-off' de ascenso a División de Honor tras su victoria frente al Balón, que además le ha dado la segunda plaza a falta de dos jornadas, una posición que los de Paco Cala quieren defender para tener el factor campo a favor en la primera de las eliminatorias, que sería contra el tercer clasificado en caso de conservar la actual posición.

Para el 'play-off' podría regresar el centrocampista industrialista Parra, muy recuperado de su lesión de hombro aunque le han recomendado que pase por el quirófano al recaer en El Torno de una primera lesión. El futbolista quiere ayudar al equipo en la fase de ascenso teniendo en cuenta que Thiago y Nico Carrasco, jugadores que se desempeñan en la misma zona, han caído lesionados.

Aunque a 6 puntos, el Bazán ya es primero al tener ganado el gol 'average' al Industrial

Paco Cala, técnico del Jerez Industrial, acabó "muy satisfecho" del partido que hizo su equipo el pasado domingo contra el Balón de Cádiz y que supuso la clasificación para la fase de ascenso. El técnico lebrijano señaló que "el Balón es un equipo muy poderoso y han tenido fases muy buenas pero nosotros nos hemos ordenado y es lo que nos vamos a encontrar en la liguilla, partidos complicados en los que habrá momentos en los que vamos a sufrir muchísimo. Por eso estoy contento, porque el equipo ha sabido a qué jugar, nos ha faltado un poquito de acierto pero bueno, ellos también tuvieron un penalti que lanzaron dos veces y Fabio estuvo sensacional". Cala cree que el Balón es un equipo que ""tendría que estar compitiendo arriba porque es un filial, chavales escogidos y los vi en Rota y me encantó. Fuera han ganado en casi todos los campos difíciles y venían a quemar el último cartucho".

Esta vez, el equipo sí supo guardar una renta de dos goles, cosa que no pasó ni en El Torno ni en El Puerto. "Lo hablamos mucho durante la semana, que no puede pasar que te pongas con una renta de dos goles y que si te marcan uno te vayas así de los partidos. Estoy contento porque el Balón no nos generó ocasiones de gol, en la segunda parte nos hemos reagrupado muy bien saliendo bien a la contra y me atrevería a decir que acabamos mejor físicamente, que es difícil". "Hemos acumulado mucha carga en las primeras jornadas desde que llegué y a partir de ahora haremos mucho más de estrategia y táctico", explicó.

El Bazán sigue acumulando derrotas en las últimas semanas aunque ya es campeón al estar a seis puntos del Jerez Industrial y el gol 'average' ganado. Preguntado por alguna preferencia en la fase de ascenso, de si hay que defender la segunda posición para medirse a Trebujena o Roteña o quedar cuarto y jugar contra el Bazán, Paco Cala respondía que "hay que pensárselo bien pero yo no he pedido nunca a mi equipo que salga a empatar o perder, vamos a ver cómo lo gestionamos. Iremos a ganar a Sanlúcar al Rayo. Tampoco me parece tan fácil verte con el Bazán porque el jugador puede llegar creyendo que puedes ganarle fácil y pierdes 2-0 y adiós. Estamos segundos, podemos tener el factor campo a favor y tenemos claro que vamos a por el segundo puesto y si nos tenemos que enfrentar al tercero, pues nos enfrentaremos".