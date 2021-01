La pandemia mundial está golpeando de nuevo duramente en toda Andalucía. Multitud de municipios se encuentran cerrados perimetralmente al superar una tasa de incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y son ya varios los que incluso han rebasado los 1.000, que implica directamente el cierre de cualquier actividad que no sea considerada como esencial.

El fútbol no escapa de esta terrible situación y este fin de semana son numerosos los partidos que se han tenido que aplazar debido a casos positivos en los distintos equipos.

En Tercera División, el Grupo X-A tiene dos encuentros aplazados: el Cabecense-Rota y Los Barrios-Arcos. Igual número de partidos suspendidos se da en el Grupo X-B, con los choques Ciudad de Lucena-San Roque y Utrera-Coria pospuestos, el primero por un positivo en el equipo cordobés y el segundo por un caso similar en el cuadro sevillano.

Las cosas están algo mejor en la zona oriental, aunque tampoco mucho. El Grupo IX-A no tiene partidos postergados, pero en el IX-B hay tres de los cinco previstos. Estepona-El Palo; Velez-Torremolinos; y Atlético Malagueño-Antequera no se podrán jugar.

Bajamos un peldaño y en la División de Honor, en el grupo del Guadalcacín (1B) hay tres encuentros aplazados: Peña Rociera-Tomares; Torreblanca-Chiclana; y Puerto Real-San Roque. Y en el Grupo 1A, más de lo mismo, con otros tres encuentros suspendidos: Cartaya-Aroche; Viso-Montilla; y Bollullos-Écija. En la zona oriental, dos partidos aplazados en el Grupo 2A: Torre del Mar-San Pedro y Vera-Cantoria. En el Grupo 2B, de momento, se juegan todos los partidos.

Delegación Gaditana

En el fútbol gaditano también hay bastantes partidos suspendidos. En la Primera Andaluza no se juega ningún partido del Subgrupo 1 (cinco), mientras que en el Subgrupo 2 se han aplazado tres más: Trebujena-El Torno; Ubrique-Villamartín; y Algaida-Roteña.

En la Segunda Andaluza, también con dos grupos, se han suspendido el San José Obrero-Rayo Sanluqueño; Afición Xerez-Divina Pastora; Castellar-Alma de África y el Juventud Sanluqueña-Jédula en este Grupo 1. Y en el Grupo 2, se ha aplazado el Alcalá del Vale-San Fernando B.

Por último, en la Tercera Andaluza se ha aplazado La Rock Puente-Trebujena Balompié.

Partidos de cantera si los equipos son de la misma ciudad

La delegación Gaditana de Fútbol ha enviado a los clubes una circular interna a fecha 20 de enero en la que autoriza la disputa de partidos a todos los equipos "cuando ambos clubes participantes sean de la misma localidad, aunque ésta se encuentre cerrada perimetralmente, ya que no es necesario realizar desplazamiento".

La Gaditana sí ha aplazado la disputa de todos los partidos de cantera cuando los equipos participantes sean de localidades distintas y se encuentren cerradas perimetralmente.

Situación en Jerez

En la ciudad se ha rebasado este viernes una tasa de incidencia de 1.000 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sin embargo, hasta el próximo lunes que no se reúna el comité de expertos de la Junta de Andalucía no se tomará la decisión de cerrar toda actividad no esencial en la ciudad, cuyas medidas en cualquier caso -si no se reduce esta tasa en los próximos días- no entrarían en vigor hasta el miércoles. En el supuesto de tener que cerrar toda actividad no esencial, el fútbol de cantera pararía inmediatamente.