Cuenta atrás para el derbi jerezano

El primer derbi jerezano de la temporada ya ha iniciado su cuenta atrás para el viernes al mediodía, cuando Xerez Deportivo FC y Guadalcacín se midan en Chapín. Los locales se presentan con la moral por las nubes tras el golpetazo encima de la mesa que dieron en el Alfonso Murube (0-3), mientras que los visitantes arriban tras estrenar su casillero de puntos la pasada jornada ante la Lebrijana (0-0).

En el Xerez DFC, quinto en la tabla con los mismos puntos que el cuarto, el Betis Deportivo, militan dos exfutbolistas del Guadalcacín, el delantero Javi Tamayo y el centrocampista Rodri; en el Guada, colista de la tabla, juega Cárdenas, centrocampista cedido por el XDFC que se perderá el derbi del viernes por lesión y por la cláusula en el contrato de cesión que le impide enfrentarse al cuadro xerecista.

Será un partido especial para Javi Tamayo, uno de los artífices del ascenso del Guada a Tercera; el Chispa, tan querido como recordado en el Fernández Marchán, explica en declaraciones a la web oficial del Xerez DFC que "siempre es bonito encontrarte con el equipo donde has crecido, donde más tiempo has pasado jugando al fútbol y la verdad es que me da mucha pena la situación que está teniendo ahora el Guadalcacín, nos costó mucho llevarlo a Tercera División, después de cinco años se ha mantenido y la verdad es que me da mucha pena verlo en la situación en la que está pero seguro que más adelante empezarán a ganar partidos y cogerán la dinámica buena".

Tamayo asume que el Guada, que acaba de sumar su primer punto, tratará de mantener la racha y complicarle la vida al Xerez Deportivo FC: "Claro, y además que aquí en Chapín cualquier equipo, ante este escenario, las gradas llenas como se ponen cada domingo, eso es un plus para cualquier equipo que venga. El Guadalcacín a pesar de la mala racha que lleva ya ha conseguido el primer punto y seguramente van a venir aquí a pelear y a darlo todo".

El ariete jerezano encara el partido, al igual que el Xerez DFC, con la moral por las nubes tras el 0-3 de Ceuta: "Siempre es bonito empezar una semana después de una victoria. Es verdad que ha sido un viaje largo, las piernas también lo sienten pero bueno, como he dicho antes no es lo mismo venir con una derrota que venir con estos tres puntos de un campo difícil como es el de Ceuta y encarando la semana esta que es un poquito complicada con eso de que hay dos partidos".

Además, Tamayo anotó en el Murube su primer gol de la temporada que sirvió para sentenciar la victoria azulina: "Desde que me dijo el míster que iba a entrar tenía claro que podía hacer daño, que tal y como estaba el partido íbamos a crear algunas ocasiones más de gol y así fue, la verdad es que me viene muy bien porque de cara a afrontar todo lo que queda de liga estoy mucho más aliviado y la verdad es que contento porque sirvió para darle al equipo los tres puntos y como he dicho, lo importante es que sacamos tres puntos de ese campo tan difícil".

Formando dupla con Adrián Gallardo, Tamayo se está sintiendo "muy bien, en el camino de Ceuta a Jerez lo estuvimos hablando. La verdad es que somos dos delanteros con distintas virtudes y creo que nos podemos dar mucho el uno al otro, también como con Javi Casares. Somos delanteros diferentes y podemos darnos mucho el uno al otro".

Enfrente, el Xerez Deportivo FC tendrá al Guadalcacín, que llega tras sumar su primer punto del curso. El capitán del Guada es Luis Castillo, que no esconde que el derbi de Chapín motiva: "La verdad es que como jerezano te gusta, te ilusiona y tienes ganas de que llegue el partido para plantar cara y competir, claro. ¿Por qué no vamos a competir? Es un gran equipo pero hay que jugarlo".

El equipo del Fernández Marchán ya dio la talla en Lepe, un campo grande, y el centrocampista jerezano apunta que "creo que el punto de partida puede ser el partido de Lepe, que para mí fuera de casa ha sido el mejor partido que hemos hecho, incluso merecimos el empate ante un gran equipo, le plantamos bastante cara y tuvimos nuestras opciones. Creo que en Chapín tenemos que plantear el partido más o menos de esa manera y si competimos como ese día creo que tenemos opciones".

Y con la moral de haber estrenado el casillero de puntos ante la Lebrijana: "Defensivamente estuvimos muy sólidos y eso es lo que nos ha dado el obtener un punto cuando nos hemos quedado con uno menos porque en otros partidos cuando hemos tenido más errores y más infantiles nos han costado goles, y con la Lebrijana el equipo ha estado bastante serio".

El cambio ha llegado desde la defensa: "Lo que ha cambiado, porque el equipo en casa ha competido siempre, es eso, que nos hemos mentalizado más, y no hemos cometido errores graves. Durante la semana, el míster ha estado trabajando eso, que no podemos cometer errores y portería a cero y a partir de ahí es como tenemos que empezar a sumar. Somos un equipo que nos cuesta meter goles y generar ocasiones y tenemos que partir de la base de mantener la portería a cero".

Con Galiano fuera de combate, Castillo queda como el más veterano en el campo, donde es una referencia para los juveniles que están jugando con el primer equipo: "Sí, la verdad es que este año, desde que yo estoy aquí, es el equipo más joven y además con las lesiones estamos tirando de juveniles. Los chavales están compitiendo bien y la verdad es que dentro del campo tengo que hacer la labor que me dice el míster, meter a los niños, ordenarlos, y encima no está Diego Galiano, con lo que más todavía".

Al Guada le aguarda un calendario de aúpa -Xerez Deportivo FC, Ceuta, Algeciras y Córdoba B- pero Luis Castillo espera que el punto del domingo sea un punto de inflexión: "El calendario ahora es complicado pero aquí en casa, por los años de experiencia que tengo yo aquí, sabemos que compitiendo, haciendo las cosas bien, aquí equipos como el Algeciras, el Sanluqueño en su día, un Córdoba B, aquí en Guadalcacín no han ganado. Por eso, en casa si competimos y hacemos las cosas bien podemos sacar cosas. Lo que pasa es que si jugamos fuera, en campos grandes, contra equipos buenos, habrá que ver pero creo que esta es la dinámica y a partir de ahí a intentar recuperar gente y puntuar".

Y es que, con la experiencia a sus espaldas, Luis Castillo entiende que "en casa está la salvación y fuera podemos rascar algún punto que otro, pero sobre todo en casa, portería a cero y marcar. En casa siempre hemos marcado y con la Lebrijana, que dejamos la portería a cero, no la hemos metido aunque también nos hemos quedado con uno menos. Pero la base es esa: portería a cero, sobre todo en casa, y salvarnos en casa. La Tercera la verdad es que es superlarga, tanto para lo malo como para lo bueno. El año pasado por estas fechas casi nos llegamos a meter en liguilla incluso alguna jornada y al final nos salvamos en la última jornada. La Tercera es muy larga, lo que pasa es que hay que enlazar ya por ejemplo dos partidos seguidos, que es lo que te hace pegar el saltito, sumar de tres en tres un par de partidos o ganar en casa y un puntito fuera, pero sí es verdad que la Tercera es larga, muy larga".