Dani Castro ya está de vuelta en el Jerez Industrial

Dani Castro cumplió ante el Vejer los 12 partidos con los que fue sancionado en el último partido de la temporada pasada. No obstante y a pesar de sus deseos de volver a los terrenos de juego, unos asuntos laborales le impidieron volver al equipo ante el Chiclana Industrial la pasada jornada. Este domingo, por fin, Dani Castro volverá a estar a las órdenes de Paco Cala para el encuentro que los blanquiazules disputarán en La Juventud ante la UD Tarifa y, si el míster lebrijano lo considera oportuno, podrá disputar sus primeros minutos de la temporada con la elástica blanquiazul.

Tras este largo tiempo de inactividad, el centrocampista jerezano, que inicia su tercera temporada en la filas industrialistas, señalaba que "esta semana se me está haciendo eterna. Tengo muchísimas ganas de que llegue el domingo para poder volver a sentirme futbolista después de tanto tiempo sin disputar un partido oficial. Han pasado ya cinco meses desde el último partido que jugué y estoy deseando que llegue ya el domingo para recuperar las sensaciones de sentirme futbolista".

Un regreso que además ha tenido que retrasarse una semana más debido "a temas laborales que me impidieron entrar en la convocatoria para el partido de Chiclana. La verdad es que esa semana lo pasé especialmente mal ya que estaba deseando volver a los terrenos de juego, algo que afortunadamente sí podré hacer este domingo. Ahora que ese momento ya está tan cercano quiero agradecer a mi familia el apoyo que me han brindado en los momentos más delicados. También quiero agradecer como me han arropado tanto mis compañeros como el cuerpo técnico y la junta directiva del club".

Y es que por fin la sanción recibida tras el encuentro de vuelta del play off ante el Bazán queda atrás y para Dani Castro "eso ya es un tema del pasado que no podemos dejar que nos condicione en el futuro. Todo el mundo sabe lo que sucedió y la diferente vara de medir con la que se actuó con cada uno de los equipos. Pero vuelvo a repetir que agua pasada no mueve molinos y lo que debemos hacer es trabajar al máximo para que este año podamos conseguir el objetivo del ascenso".

"A la afición, decirle que no pierda nunca la fe, vamos a darlo todo para brindarles el ascenso”

Centrado en la marcha del equipo, para el centrocampista industrialista "no cabe duda que tenemos equipo para meternos entre los cuatro primeros clasificados y volver a disputar el play off de ascenso. Estamos teniendo muchas bajas por lesiones y sanciones durante la temporada que nos han impedido gozar de cierta continuidad en el juego. De hecho, en el momento en que el míster ha podido contar con la plantilla al completo se ha encadenado una importante racha de resultados, consiguiendo 13 de 15 puntos posibles. La semana pasada y esta volveremos a tener notables ausencias pero estoy convencido que sacaremos el partido ante el Tarifa adelante".

Por último, Dani Castro quiso aprovechar para lanzar un mensaje a los aficionados industrialistas "para, en primer lugar, pedirles disculpas por lo sucedido en San Fernando y, en segundo lugar, agradecerles el apoyo y cariño que me han brindado desde que se conoció mi sanción. También quiero pedirles que sigan apoyando al equipo como siempre lo hacen. La liga es muy larga y competida por lo que su apoyo nos será fundamental para conseguir el objetivo del ascenso. Nunca pierdan la fe en este equipo porque vamos a darlo todo para brindarles el ascenso de categoría a final de temporada".