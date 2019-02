Dani Pedrosa habla claro

Los acontecimientos vividos por Dani Pedrosa en 2018 fueron tan relevantes y decisivos que para él se hacía necesario hablar tan claro como acaba de hacerlo. En interesantes entrevistas concedidas a Marca, Mundo Deportivo y As (recopiladas aquí), el tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP responde con claridad meridiana a cuestiones relacionados con su retirada de la competición, los mejores y peores momentos en 18 años de carrera deportiva, el adiós a Honda pasando a KTM como piloto probador, la nueva lesión y, por supuesto, la curva que le ha sido concedida en el Circuito de Jerez. Reflexivo y sin rodeos, el recientemente investido 'embajador' del trazado andaluz no se deja nada en el tintero, pone puntos sobre las íes y cierra capítulos.

–En el documental 'El silencio del samurái' que lanzó Red Bull dice: "Toda mi vida ha sido demostrarme cosas que no creía que podía hacer". ¿Qué le queda por demostrarse que no crea que pueda hacer?

–En muchas ocasiones me he demostrado a mí mismo que soy capaz de hacer cosas muy difíciles, por lo que todo lo que venga a partir de ahora y que me motive será otro reto más en mi lista.

–También comenta: "Seré recordado por mis valores". ¿Cuáles cree que fueron los valores que ha promovido?

–Creo que le corresponde a la gente y no a mí reconocer los valores que haya promovido. Uno no tiene que hablar de sí mismo y menos de las cosas que haga bien.

–Confiesa que las lesiones han cambiado su carácter o su perspectiva. ¿Hacia dónde ha sido ese cambio?

–A todos los niveles, te conviertes en una persona un poco más precavida y cautelosa. Intentas tener más consciencia de tus actos y, en general, eres menos ingenuo y explosivo, controlas más tus impulsos y te vuelves un poco más prudente.

–Ahora sufre una nueva lesión y se va a operar con células madre por primera vez. ¿Le preocupa limitar las secuelas por sus lesiones?

–Es normal que cuando te vas haciendo más mayor, todas las lesiones que hayas tenido te fastidien un poco más que otras zonas que nunca se lesionaron. Puede que esta sea la primera lesión post carrera que me avisa un poco por haber estado exigiendo al cuerpo más de lo que naturalmente podía dar. Esto formaba parte de la carta que ya jugué en su día.

–Al menos pudo probar en Jerez con la KTM. ¿Cuánto cree que les falta para llegar a estar a la altura de Honda o Ducati?

–No estoy autorizado para dar información al respecto, pero sí puedo decir que me emociona el trabajo que estoy haciendo en KTM, porque para mí los retos no se detienen.

“KTM me ofreció un buen proyecto, mientras que el presidente de HRC me dijo que no creía que con mi físico fuese a aportar la dirección que necesitaban Márquez y Lorenzo”

–Tuvo que sacar un comunicado respondiendo a Alberto Puig. ¿Cree que su resentimiento influyó en su adiós a Honda?

–Las razones de mi cambio de equipo son otras. KTM me ofreció un buen proyecto y toda su confianza, mientras que el presidente de HRC, Yoshishige Nomura, me dijo que él no creía que con mi físico fuese a aportar la dirección que iban a necesitar los pilotos actuales del equipo, Márquez y Lorenzo, físicamente más grandes que yo. Consideraban que para esa función Stefan Bradl estaba más en su línea. En cuanto a Alberto Puig, él ha sido una parte vital en mi carrera deportiva, nunca voy a negarlo. Todo el mundo lo sabe y jamás he intentado ocultarlo. Pero, tras los acontecimientos de este último año, ese es un capítulo cerrado, no hay por qué entrar en polémicas estériles.

–Ahora ya lleva unos meses retirado de la competición, ¿se ha podido dar algún capricho?

–No, aún no. Quería irme de vacaciones a la playa, pero no he podido. En cuanto me recupere físicamente y pueda retomar los test como piloto probador de KTM buscaré un hueco para darme algún capricho con algún viaje y poder practicar windsurf.

–Su nombre sonó como posible comentarista en DAZN. ¿Le gustaría hacer ese trabajo?

–Sin duda es una cosa que nunca he hecho y que siempre me ha parecido muy interesante, porque es divertido. Desde pequeño, cuando he visto las carreras por televisión siempre he pensado que era algo donde podía aportar bastante porque veo muchas cosas. Ya se verá en el futuro si es una opción o no. A mí me hace ilusión.

–Carmelo Ezpeleta reconoció que le estaban buscando hueco en algún proyecto de Dorna. ¿Le gustaría gestionar alguna copa de promoción?

–Me siento orgulloso de que Carmelo y Dorna cuenten conmigo para todo aquello en lo que me consideren valioso. Yo sé de dónde vengo y lo que esas copas de promoción pueden aportar no sólo a los chavales, sino a sus familias, a los aficionados y al deporte en sí mismo. Siempre es muy importante apoyar al deporte de base. De todos modos, tengo que seguir observando el recorrido que va llevando mi vida. Por ahora, soy piloto de pruebas de KTM, que ya es un gran reto y una responsabilidad para mí.

–Pregunta obligada tras la noticia más reciente sobre la fractura de estrés en su clavícula derecha ¿Cuándo notó las molestias, cuándo se opera y cuándo podrá reincorporarse a su trabajo de probador?

–Como ya indiqué en su momento, todo surgió de forma inesperada. A lo largo de los años he tenido varias fracturas en esa clavícula derecha y la última vez fue en tres partes, dejándola esclerosada. La parte media no tiene el suficiente flujo de sangre, creando osteoporosis, por lo que requiere una solución efectiva para regenerar el hueso y lograr la recuperación adecuada. Tras someterme a diversas pruebas y consultas médicas, la recomendación clara es la recuperación total y la salud del hueso. Este tratamiento que voy a seguir, se divide en dos fases: extracción de las células madre, preparación de las mismas e intervención quirúrgica con aporte de injerto constituido por mis propias células madre de médula ósea. Todo este proceso llevará aproximadamente un mes y la reincorporación a mi actividad como piloto probador se efectuará cuando los médicos me den el visto bueno tras observar que el hueso podrá aguantar. Obviamente, espero que todo este proceso termine lo antes posible.

“La vida siempre es en tiempo presente, no podemos volver atrás”

–Hay un momento en el documental que dice: "Quedan huellas más profundas que son difíciles de borrar". ¿Cree que han sido su peor rival en su carrera?

–Las huellas profundas a las que me refiero son reflexiones sobre momentos difíciles de gestionar y de sobreponerte a ellos. Evidentemente, he tenido lesiones en momentos decisivos que resultaron complicadas de superar, porque no sólo llevan el propio daño físico, sino también la impotencia de no poder culminar lo que tenías entre manos en ese momento y verte obligado a empezar desde cero al año siguiente. Pero las lesiones no han sido mi rival más difícil de superar.

–¿Psicológicamente las lesiones o el riesgo a sufrirlas desanimaron definitivamente al Dani piloto? ¿Esa ha sido una de las causas para no querer seguir compitiendo?

–Hay momentos en los que psicológicamente sufres más, porque esas lesiones no te permiten físicamente seguir con el ritmo que debes llevar. Necesitas tener el cuerpo en forma para poder combatir contra tus rivales en pista. Pero el riesgo a sufrir lesiones no ha sido la causa por la que he dejado la competición. El deseo de competir siempre está muy por encima de los problemas físicos que tengas. De hecho, ese deseo es el que siempre me ha ayudado a superar las lesiones. Pero yo no he parado porque haya tenido una lesión, siempre he conseguido volver a competir tras estar lesionado.

–Una vez recupere el físico tras esta nueva operación, ¿reconsideraría lo de hacer algún wild card o es un capítulo definitivamente cerrado?

–Actualmente no está en mis planes hacer una carrera como wild card.

–¿Se arrepiente de algo al respecto de su vida deportiva? ¿Algún error que le hubiera gustado corregir o borrar?

–Prefiero no tener que arrepentirme ni equivocarme, pero cometer errores es básico para aprender y, cuanto más aprenda, mucho mejor. Respecto a los errores que borraría del pasado, la vida siempre es en tiempo presente, no podemos volver atrás para corregir ni borrar nada.

“Siendo reconocido como Leyenda de MotoGP y con una curva en el Circuito de Jerez me sentí profundamente agradecido”

–Otra frase del documental es: "He tenido dificultades en que la gente me comprenda, a veces he visto que no encajo en este mundo". Viendo el adiós que le ha tributado MotoGP está claro que ha dejado mucha huella aunque no llegara ese título MotoGP. ¿Le han sorprendido los homenajes?

–Siendo reconocido como Leyenda de MotoGP y al concederme una curva en el Circuito de Jerez me sentí profundamente agradecido. Es todo un honor que valoren así mi carrera deportiva. Por lo general, siempre me he sentido muy querido en mi deporte, la gente me ha transmitido su cariño y fidelidad constantemente. En cuanto a la frase del documental, con ella me refiero a que mi forma de expresarme puede que no sea la que más se estila. Yo siempre he preferido expresarme a través de la moto, o con mi preparación física y psicológica, más que con la labor comunicativa. Pero claro, hoy en día es muy importante comunicar bien.

–¿Qué es lo último que hizo para cerrar su larga etapa de piloto de carreras?

–No ha sido una última cosa, sino varias y muy emotivas, todas seguidas. Comenzando por el homenaje que recibí al ser nombrado Leyenda de MotoGP, sin duda un momento trascendental y único en mi carrera deportiva. Aún me queda mucho por agradecer, pero en general he intentando despedirme como es debido de los aficionados que han estado a mi lado durante tantos años, siendo muy entrañable la cena que tuve con los miembros del fan club. También me despedí a través de las redes sociales y puse todo el empeño en transmitir mi agradecimiento a los patrocinadores de tantos años, visitándoles personalmente en Madrid y Japón.

–¿Y lo primero que hizo en su nueva vida?

–Dos cosas que me hacían mucha ilusión. Fui al Circuito de Jerez para un homenaje por la concesión de una curva con mi nombre en ese histórico trazado y después pasé allí dos días conociendo a mi nuevo equipo, del que soy piloto probador. Lo hice en el pasado mes de diciembre y pude tener así las primeras sensaciones en pista con la KTM de MotoGP.

–¿Por qué le gusta tanto el silencio?

–Me ha ayudado a encontrar las respuestas que buscaba, porque a menudo esa repuesta está dentro de uno mismo. Además, hoy en día estamos rodeados de mucho ruido que no dice nada.

“Los títulos no se cambian por nada, simplemente se ganan. Me he ganado el respeto y el cariño en este deporte”

–¿Por qué cosa que esté en su mano o a su alcance cambiaría un título de MotoGP?

–Los títulos no se cambian por nada, simplemente se ganan. Yo lo sé porque he sido tres veces campeón del mundo y aunque no he logrado el de MotoGP por muy poco, me he ganado el respeto y el cariño en este deporte.

–¿Qué echará más de menos de su época de piloto?

–Esos momentos de determinación pura, de valentía y coraje donde hay que echar el resto, aquellas situaciones en que la vida te exige sacar lo mejor de ti mismo.

–¿Qué es lo que más le atrae de su nueva vida?

–La tranquilidad y no estar tan estresado ni presionado por la competición.

–¿Qué no volvería a hacer si su carrera empezase de nuevo?

–Es difícil contestar a esa pregunta, porque si iniciase ahora mi carrera deportiva tendría 33 años y no los 15 que tenía cuando empecé. La vida transcurre en tiempo real y presente, es ahí donde tenemos que hacer bien las cosas, no podemos volver atrás para corregir ni borrar nada.

–¿Qué repetiría de lo que ya ha hecho?

–La forma y el entusiasmo con el que me he entregado a mi deporte.

–¿Sigue sin tener respuesta a la pregunta de por qué todo le pasaba a usted?

–A veces las cosas se repiten, hasta que las aprendemos. Si continúas sin aprenderlas, te seguirán pasando las mismas cosas. Seguro que tiene que ver con algo que todavía no he aprendido.

–¿Se puede seguir siendo un samurái en su nueva vida?

–Siempre me ha atraído la filosofía samurái y he aprendido muchas cosas a través de sus frases más célebres. Yamamoto Tsunetomo escribió en 'El camino del samurái' que "en la vida hay que progresar a diario, ser hoy más hábil que ayer y menos que mañana. El camino nunca termina, la perseverancia es todopoderosa".