Dani, otro zaguero para Paco Cala

El Jerez Industrial sigue trabajando en la planificación de la plantilla para la próxima temporada. El último refuerzo en ser presentado por el club blanquiazul es el central sanluqueño, Dani, que llega procedente del CD Rota. El defensa de 27 años ya pasó por La Juventud en la temporada 15/16, pero se marchó al Chipiona sin siquiera haber debutado oficialmente.

Fue precisamente en el Chipiona, de Primera Andaluza, donde comenzó la pasada campaña, pero a mitad de temporada recibió la llamada del CD Rota para jugar en División de Honor. Tras una temporada difícil en lo personal, después de solo diez partidos jugados entre ambos equipos, Dani llega al Industrial "ilusionado por formar parte de este gran club histórico", según ha declarado en la web del equipo.

Lo que más ha motivado al central a firmar por el club industrialista ha sido "el proyecto en el que se está trabajando, que hará que el club milite en categorías superiores".

Además, también ha confesado que no pensó mucho a la hora de tomar la decisión, pues cuando le llamó Paco Cala tuvo claro que quería jugar en el Jerez Industrial. "No me ha importado rechazar ofertas de superior categoría con tal de jugar en un club con la solera e historia del Jerez Industrial. Estoy deseando ponerme a las órdenes del míster para iniciar la pretemporada y poder debutar en La Juventud ante nuestros aficionados que son incondicionales a su equipo y siempre están para arropar a sus jugadores", afirmaba el último fichaje industrialista.

En el club esperan que Dani aporte experiencia, solidez defensiva y salida de balón a un equipo que está llamado a pelear por los puestos altos de la clasificación. Además, el futbolista es del buen agrado del míster, pues fue él mismo el que pidió su fichaje. Puede convertirse, junto a Álex Rodríguez, en un arma más para los de Cala a balón parado, pues, según la web del club, tiene una media de seis goles por temporada, la mayoría en jugadas de estrategia.

Dani se convierte así en el quinto fichaje de un Jerez Industrial que espera alcanzar el mismo objetivo que se marcó la temporada pasada y que tan cerca estuvo de conseguir: el ascenso a División de Honor. Para ello, se sigue trabajando en la incorporación de caras nuevas y renovaciones que conformen una plantilla competitiva a las órdenes de Paco Cala, el mismo entrenador que tomó las riendas del equipo tras la salida de Juan Pedro Ramos al Xerez CD en mitad de la temporada pasada.