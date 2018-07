"Debemos aceptar la realidad del club y adaptarnos a ella"

-no es nada habitual en estas categorías, así que ¿por qué crees que el club decide incorporar a un psicólogo deportivo?

-Si hay alguna razón en concreto no la conozco, pero si un club quiere crecer tiene que profesionalizar. El físico lo debe llevar un preparador formado en el tema, el táctico un entrenador y su ayudante y si quieres entrenar la mente debes contratar a una persona que controle el tema. Ahora bien, tenemos que trabajar todos a una. Esta temporada tenemos mucha ilusión, una gran plantilla, estamos haciendo una pretemporada muy seria y meticulosa y yo creo que mi incorporación tiene que ver con todo esto.

-¿Cuál va a ser su trabajo?

-De momento estamos en una fase de adaptación. La gran mayoría de ellos no ha trabajado nunca con un psicólogo deportivo y de momento estoy integrándome dentro del cuerpo técnico y el grupo. En septiembre tendré entrevistas con todos ellos para valorar actitudes personales para tener un perfil de cada uno y hacer un informe que ayude al cuerpo técnico. A partir de octubre también evaluaremos la cohesión grupal para darles tiempo a integrarse todos juntos y conocerse y ya en la segunda mitad de la temporada trabajaremos a demanda. Por ejemplo, si vemos que un futbolista es demasiado agresivo dentro del campo estudiaremos por qué e intentaremos remediarlo para que no repercuta ni en su rendimiento personal ni en el colectivo.

-¿La inestabilidad que ha sufrido el club en los últimos años también repercute anímicamente en el futbolista?

-Eso no ayuda nada. El club vive una realidad que hay que aceptar y adaptarnos a ella, pero evidentemente el no saber en qué campo vas a jugar, el no saber si vas a cobrar a final de mes, de no saber si hay material o no... eso no ayuda nada ni al futbolista, ni al aficionado ni al cuerpo técnico.

-¿Cómo ha sido su acogida dentro del grupo?

-Los primeros días fueron un poco de toma de contacto y con el cuerpo técnico estoy muy integrado y me siento uno más, me han dado un sitio y me han tratado muy bien. He intentado conocer a los futbolistas lo antes posible y hablando con algunos. Yo me entiendo con ellos a través del balón, me intento involucrar en los ejercicios y que así me vayan conociendo.

-¿Qué papel van a ir jugando los capitanes?

-Son los que tienen más liderazgo, que será uno de los aspectos a evaluar. De momento está claro que son los más veteranos. Isra tiene un gran respeto dentro del vestuario, Carrión es uno de los que cuando da una voz dentro del campo se le escucha y refuerza mucho las órdenes del míster, Quirós también aporta mucha garra y competitividad sana de la que debe haber dentro de un vestuario para elevar el nivel de la plantilla. Los porteros son otros de los que hablan mucho, que me parece muy importante para ayudar a sus compañeros sobre todo cuando reciben de espaldas.

-Además también se está formando como entrenador, esto le servirá de aprendizaje...

-Sí, tengo el nivel 1 y me interesa mucho el tema. Intento hablar con Juan Pedro y con Julio (Pineda), opino, pregunto y ellos me escuchan muy bien. Lógicamente también me equivoco y ellos me ayudan también en mi formación y me explican muchas cosas. Además de ser un trabajo es un aprendizaje.

-Es jerezano, xerecista de toda la vida... Esto será todo un honor, ¿no?

-Mis amigos me lo dicen, para mí es un sueño. Llevo toda la vida queriendo estar dentro del mundo del fútbol y es muy difícil empezar. No esperaba con 24 años estar aquí, estoy contentísimo.