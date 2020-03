Los preparadores físicos del Xerez CD y Xerez DFC, con trabajo extra

Con la competición parada al menos durante dos semanas por la alerta sanitaria debido al coronavirus y con los entrenamientos suspendidos como medida preventiva ni Xerez CD ni Xerez DFC pueden desarrollar su actividad diaria. En estos momentos en los que los jugadores se encuentran en casa sin poder salir al aire libre los preparadores físicos de los equipos ganan protagonismo. Se las tienen que ingeniar para que los futbolistas no estén inactivos y han tenido que poner en marcha diferentes planes de trabajo e iniciativas.

Jose Ortega, preparador físico del Deportivo, y Dani Aguilar, responsable de la preparación física del Xerez DFC, coinciden al destacar que el parón no beneficia en el plano físico porque de una manera u otra va a influir en el rendimiento posterior de los jugadores y van a estar expuestos a más lesiones.

Para ambos, por la delicada situación del país, en estos momentos lo importante es "quedarse en casa y seguir todas las recomendaciones para que esto pase cuanto antes, la salud es lo importante".

Ortega apunta que "llevamos tres días en casa y se hace todo muy pesado, los días se hacen eternos. Comparto piso con Fran Sabaté y, al menos, lo llevamos mejor. A nivel personal es duro estar fuera de la familia, todos estamos preocupados por todos. En estos momentos, lo más importante es la salud, salir a la calle a lo básico y tener paciencia porque no podemos hacer nada. Esto es como una película".

Jose Ortega, p.f. del Xerez CD "Este año nos ha pasado de todo, pero tenemos un grupo comprometido y volveremos con más hambre e ilusión"

El preparador físico del Deportivo subraya que "todo esto es un desastre, a ver en qué desemboca, los casos van a ir saliendo porque no se ha controlado de la mejor manera. De momento, los jugadores están en casa con un plan personalizado de trabajo y hablo con todos por teléfono para ayudarles en todo lo que puedo. No obstante, tenemos que saber que no es lo mismo entrenar en casa que en un campo y se va a notar. Al futbolista le da la vida acudir a los entrenamientos y estar con los compañeros. Lo que intentamos es que las consecuencias de todo esto se noten lo menos posible cuando tengamos que volver a competir, estábamos bastante bien".

Bajo su punto de vista, lo peor de todo es "la incertidumbre. No sabes si va a terminar esto dentro de quince días, de tres semanas o de un mes. Esta temporada nos ha pasado de todo y encima llega esto. Tenemos un grupo fenomenal, comprometido y la gente se está comportando de una manera ejemplar. Otras temporadas he tenido a algún canalla pero aquí están controlados. Ahora, cumplir las normas y con el trabajo es una vía de escape. Ellos se encontraban bien y no querrán volver a pasarlo mal. Con tan pocos medios en el club hacemos de todo, de entrenadores, de psicólogos y eso ayuda".

Ortega tiene claro también que en estos momentos entiende que "todos dejemos a un lado lo profesional y miremos el plano personal, es que es la salud la que está en juego y es una responsabilidad. Cuando todo esto termine, que los estamentos lo solucionen como lo tengan que solucionar pero que todos estemos bien. Creo que también esta situación tan dura nos va a ayudar a volver con hambre, con muchas más ganas y más ilusión aún".

Por su parte, Dani Aguilar mantiene que "el fútbol ahora pasa a un segundo plano. Nosotros ya el jueves teníamos pensado parar por responsabilidad. Incluso antes de que el Ayuntamiento optase por cerrar las instalaciones el viernes nos planteamos dejar de entrenar. Viendo la situación en Italia, se veía venir que aquí iba a suceder lo mismo".

Dani Aguilar, p.f. del Xerez DFC "Estamos en una fase de incertidumbre, esto va para largo y ahora importa más la salud que el rendimiento deportivo"

"Lo teníamos más o menos todo claro, lo que no pensábamos de inicio es que prohibieran también las actividades individuales al aire libre, salir a correr y todo eso, luego cambiamos el plan. Realmente salir a la calle no te infecta y preparamos un plan de fuerza y de carrera. Ahora, el trabajo es para que lo puedan hacer todos y en cualquier casa", detalla.

Aguilar, en estos momentos, no quiere ni pensar en qué puede suceder si la situación se alarga más de lo deseado. "El trabajo que los jugadores tienen ahora mismo es para intentar que la pérdida en el estado de forma sea mínima porque pérdida va a haber. Estamos intentado mitigarla porque el rendimiento bajará. Desgraciadamente, creo que esto va para largo, no se va a parar en dos semanas y ya veremos qué medidas toman. Si eso es así, en el momento que comencemos a entrenar, no creo que se empiece a jugar del tirón. El Coronavirus lo vamos a coger todos, aunque luego se manifieste o no. Tendremos que estar seguros de que no se va a reproducir para evitar más contagios".

Ahora mismo, detalla que "en el lado positivo tenemos que con el buen tiempo y la llegada de temperaturas altas no sólo el coronavirus cualquier tipo de gripe se mitiga. En nuestro caso, por ejemplo, queda mucha Liga y el 'play-off', imagino que todo se tendría que disputar más tarde, estamos en una fase de incertidumbre total, es todo un poco caos".

El preparador físico a las órdenes de Uribe también recuerda que todo periodo de adaptación lleva su tiempo: "Aquí hay otro tema que debemos tener en cuenta, si el parón es largo, tendríamos que jugar miércoles, domingo, miércoles y los jugadores también son personas. No podemos someterles a esa carga del tirón porque aumenta el riesgo de lesiones. La salud de un jugador no es sólo que se encuentre bien, es que se producirán lesiones debido al exceso de partidos. Es jugar con la salud de los deportistas que muchos futbolistas se juegan mucho. Lo que importa es la salud, el rendimiento deportivo es secundario".

Con su plan de trabajo ha intentado "minimizar la pérdida y les he comentado que tan importante como cuidarse físicamente es cuidar la alimentación para que cuando vuelvan estén en su peso porque si lo hacen, podremos respetar los planes de trabajo y reducir el riesgo de lesiones. Lógicamente, también les hemos recomendado que se queden en casa, es fundamental. Cuanto antes pase todo esto, antes podremos recuperar nuestra vida normal".