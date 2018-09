Derbi en Chapín

Instalado en una cómoda cuarta plaza después de encadenar dos victorias consecutivas, el Atlético Sanluqueño rinde visita al San Fernando en un peculiar derbi provincial que va a tener como escenario el Municipal de Chapín de Jerez al estar resembrándose el Iberoamericano de Bahía Sur.

El equipo de Rafa Carrillo no tuvo el mejor inicio de temporada al caer en El Palmar (1-2) frente al Real Murcia, pero los verdiblancos se han repuesto rápidamente sumando dos triunfos, el primero en Ibiza gracias al tanto de Dani del Moral y a la portentosa actuación de Diego García, meta sanluqueño, y el segundo hace siete días frente a El Ejido (2-1).

Rafa Carrillo no tiene bajas; José Herrera, tres: Pedro Ríos, Oca y Diego Simón

Enfrente estará el San Fernando del jerezano José Manuel PérezHerrera, técnico con el que el Sanluqueño consiguió su penúltimo ascenso a Segunda División B. Será la primera vez que el técnico jerezano se enfrente en partido oficial a su exequipo. Los isleños han tenido una pretemporada complicada al no poder entrenar en su estadio debido a una resiembra del césped que se está eternizando. Por ello, el primer partido liguero como local lo tuvieron que jugar en el Municipal de Chiclana, donde empataron sin goles con el Melilla. El único triunfo de los azulinos fue en la primera jornada, 0-1 al Atlético Malagueño, mientras que la primera derrota del curso fue la pasada semana (1-0) en casa del Sevilla Atlético. Se puede decir que el Sanluqueño ha tenido un comienzo más regular que el San Fernando pero es un derbi provincial y no hay favorito claro.

En los verdiblancos, Rafa Carrillo no tiene bajas, Mawi ha entrenado sin problemas pese a un golpe que sufrió en el partido contra los almerienses y el único que ha estado entre algodones esta semana es Dani Güiza, con molestias en una pieza dental.

En el San Fernando, José Pérez Herrera cuenta con tres importantes bajas de efectivos habituales en los once iniciales que suele poner en liza el técnico jerezano. Pedro Ríos no ha llegado al derbi y, a pesar de que ha estado trabajando con el resto de sus compañeros esta semana tras un par de ellas en el dique seco, su puesta a punto no es la precisa y, por ello, se ha quedado fuera de la convocatoria. Las otras dos son por sanción federativa ya que el compañero habitual de Lolo Guerrero en el centro de la zaga, Oca, fue expulsado por doble amarilla en tierras sevillanas, lo que le obligará a estar un partido en la grada. El otro castigado es el vasco Diego Simón. Un calentón con el trío arbitral al finalizar el choque ante el filial sevillista le ha acarreado una sanción de dos partidos.

La incógnita radica en saber si el sustituto de Oca será Colo, con lo que se produciría el debut del central esta temporada, o si José Pérez Herrera optará por pasar a Gabi Ramos desde su posición de lateral derecho a la de central para dar entrada en el titular a Nano Cavilla.