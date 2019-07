Desi e Inma Sojo también se despiden del Guadalcacín FSF

El Guadalcacín FSF sigue perdiendo efectivos después del descenso a la Segunda División del fútbol sala femenino. Si hace unos días se despedían la portera internacional sanluqueña Caridad García rumbo al Poio Pescamar, la japonesa Chihiro y la brasileña Sara Santos, que jugará la próxima temporada en el Ourense Envialia, ahora le ha llegado el turno a otras dos jugadoras.

En efecto, ya se han despedido de la entidad Desi e Inma Sojo. La cordobesa llegó la pasada temporada iniciada ya la competición para reforzar al equipo. En cambio, Desi ha jugado las últimas cinco campañas en el club guadalcacileño, donde ha dado muestras de su enorme garra, entrega y un buen número de goles. La malagueña ha utilizado las redes sociales para decir adiós a su club: "Ahora sí que toca decir adiós al Guadalcacín FSF después de cinco temporadas. Ha sido para mí un orgullo defender este escudo, él me llevó a tocar lo más alto del fútbol sala femenino, pasando por dos ascensos y vivencias inolvidables e inexplicables. Dar las gracias a esa afición que nunca falló en esas gradas, por dejarse la garganta, por ser una afición de Primera, sin ellos no hubiera sido posible muchas cosas. Gracias a todos por esos desplazamientos largos, por dejar desatendida una casa, una familia e incluso a los hijos. Gracias, de corazón. Dejo de dar pelotazos en ese pabellón pero no dejaré de ser una malagueña guadalcacileña".

Por su parte, Inma Sojo también se despedía con un mensaje: "A nadie le gustan las despedidas, y a mí la que menos, pero me despido de una corta pero intensa etapa. Llegué hace siete meses, con la Liga empezada y con unas ganas e ilusión inmensas por y para este objetivo que el Guadalcacín tenía y que nos hemos quedado a un pasito, triste por no conseguirlo".