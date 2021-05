Diego Galiano: "La temporada de mi equipo es de matrícula de honor"

El Guadalcacín ha cerrado la temporada 20/21 con un magnífico cuarto puesto en la División de Honor, quedándose a un solo punto del ascenso directo (siempre y cuando el Ceuta no suba a 2ª RFEF) y con la esperanza de lograr plaza para la 3ª RFEF si la Española decide que la categoría esté compuesta por 18 equipos.

El equipo que prepara Diego Galiano ha sido el mejor en la segunda fase del campeonato, que empezó en la séptima plaza. Es el que más puntos ha sumado, por delante de Cartaya y Tomares, los que han terminado ascendiendo, y también del Chiclana, que espera este domingo la eliminación del Ceuta a manos del Utrera para ser equipo de Tercera División.

El técnico guadalcacileño, que ha vivido su segunda temporada al frente del equipo sénior, le pone nota a la campaña de sus jugadores: "Matrícula de Honor. Los chavales han hecho una temporada sobresaliente, fantástica. Yo tenía mucha fe en la plantilla, mucha confianza y sabía que a lo largo del año me iba a dar mucho, aunque ni el más optimista pensaba a principio de temporada que la plantilla iba a dar el rendimiento que ha dado. Estoy encantado, los jugadores han tenido un gran compromiso conmigo y con mi cuerpo técnico y sólo puedo darles las gracias porque he podido disfrutar mucho con ellos".

Galiano asegura que esta temporada le ha servido para corroborar "lo que ya tenía un poco claro antes, que en un equipo de fútbol los importantes son los futbolistas, son los que interpretan tus ideas, los que confían en ti, los que dan la cara por ti y los que dan el cien por cien". Esto ha llevado a que el equipo haya sido el mejor en la fase de ascenso: "Cuando ganamos al Algabeño le dije al equipo que íbamos a tener muchas opciones de ascender, estaba convencido porque nos faltaba recuperar gente y aunque teníamos una plantilla corta, en la fase de ascenso nos han respetado las lesiones y las sanciones".

Sin embargo, al final ha faltado un puntito para acabar tercero y es irremediable echar la vista atrás y acordarse de momentos puntuales. "Durante la temporada te acuerdas de detalles, el partido que nos remonta el San José; las ocasiones que fallamos en El Viso, las de tuvimos en casa contra el Cartaya. Te acuerdas del bajón que tuvo el equipo cuando hubo muchos lesionados y perdimos tres partidos. Pero esto es fútbol y estoy seguro de que el fútbol les va a deparar algo bueno, si no es este año será el que viene y si no es aquí será en otro lado, pero gente tan honrada y con esta juventud hay poca".

Balance "Ni el más optimista pensaba a principio de temporada que la plantilla iba a dar el rendimiento que ha dado. Estoy muy contento con estos jugadores"

Lección "Esta temporada ha aprendido lo que ya tenía un poco claro antes, que en un equipo de fútbol los importantes son los futbolistas, que son los que dan la cara por ti"

Orgulloso "Estoy seguro de que el fútbol les va a deparar algo bueno, si no es este año será el que viene y si no es aquí será en otro lado, pero gente tan honrada y con esta juventud hay poca"

3ª RFEF si el Ceuta no sube "Ojalá se decida pronto. Es lo que veo más complicado para el club, el tiempo que hay que esperar hasta que la Federación lo haga oficial. En ese tiempo se te pueden ir jugadores"

Las señas de identidad de este Guadalcacín están claras: "Pienso que es muy importante jugar al fútbol bien, pero también defender y ser intenso y no dejar que el rival juegue. Es tan importante jugar bien como no dejar y eso es lo que he intentado inculcarle a mi equipo y ellos han creído en lo que se trabajaba. Todos hemos ido a una y ha salido una gran temporada", resume el técnico.

Tras este buen año, la plantilla del Guada se ha revalorizado y ya hay equipos que se han fijado en los jugadores que más han destacado, algo con lo que el club tiene que luchar todas las temporadas. "La idea del club es mantener la base, pero hay jugadores con sueldos mínimos que han hecho una gran campaña y hay muchos clubes preguntando por ellos. Creo que el Guadalcacín tiene una buena base, quizá salgan algunos pero otros se quedarán y a partir de ahí se intentará hacer un bloque lo más competitivo posible".

El técnico acaba contrato y tiene pendiente una reunión con el presidente para tratar su continuidad: "Hay que hablar con el club y ver si entro en sus planes y si están contentos con mi trabajo. Vamos a ver en qué categoría estamos, si estamos en Tercera o nos quedamos en División de Honor y hay que esperar acontecimientos". "Guadalcacín –prosigue– es mi casa, donde me he criado y donde me estoy haciendo como entrenador. Si me saliera una cosa de superior categoría me gustaría probarla, pero si no yo estoy contento aquí".

Dentro de la buena línea general del equipo, tres jugadores han destacado sobremanera. Elías, cedido por el Cabecense, y Óscar y José Ángel Alenda. El barbateño ha sido el máximo goleador del equipo con 13 tantos, mientras que el central, aún juvenil, ha sido del jefe de la defensa. Galiano se deshace en elogios hacia ambos. "Óscar, el año pasado cuando hablé con él no tenía equipo. Ha trabajado mucho esta temporada, es una esponja y quiere aprender, escucha y trabaja y a la capacidad de trabajo le une que tiene gol. Ahí están sus números y eso que no ha tenido una temporada fácil porque estuvo sancionado, luego su familia pilló el COVID y los números que ha hecho y las asistencias son espectaculares, pero además el juego que tiene de espaldas, segundas jugadas, aprieta a los centrales... es un espectáculo". Y del defensa: "Ha demostrado ser un central de 25 años en un cuerpo de 18. Ha dado un rendimiento muy bueno, con unas condiciones físicas espectaculares. Un tío de metro noventa, con buen golpeo, parece lento pero no lo es, tiene una gran zancada, luego ha crecido mucho en el cuerpo a cuerpo, en agresividad y ha terminado a un gran nivel".

Ahora toca esperar a ver en qué categoría se milita la próxima temporada. "Ojalá se decida pronto. Es lo que veo complicado para el club, el tiempo que hay que esperar hasta que la Federación lo haga oficial, porque en ese tiempo hay que hacer un proyecto, una plantilla y si te lo dicen muy tarde igual se han ido jugadores que se quedarían si supieran que vamos a estar en Tercera. Es complicado desde ese punto de vista. Esperemos conocer algo en firme a mediados de junio para poder preparar".

Si el equipo finalmente juega la próxima temporada en Tercera, Galiano cree que "tenemos una buena base" a la que habría que añadir "cinco o seis jugadores que suban el nivel del equipo, porque yo estoy convencido que la base de mis jugadores jóvenes tienen todavía mucho que dar. Con una buena mezcla de gente con experiencia en la categoría y juventud podemos hacer un buen papel, aunque el salto de categoría es grande. Ahí está La Palma, que ya ha descendido, o Castilleja y Cabecense, que luchan todavía por no bajar".