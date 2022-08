Los defensas Diego Melli y Kike Leiva, nuevos refuerzos para el Jerez Industrial

Otros dos refuerzos para el Jerez Industrial. Alberto Vázquez cuenta con dos nuevos efectivos, el central Diego Melli y el lateral derecho Kike Leiva. El primero es un jerezano de 22 años que procede del la UD Fuente de Cantos, puede actuar también de lateral y aportará calidad a la zaga blanquiazul. Pese a su juventud, ha pasado ya por Guadalcacín, Puerto Real y la cantera del Cádiz.

El jugador se encuentra feliz con su llegada al Industrial y admite que "he aceptado la oferta porque me gusta el proyecto y el club es un histórico. Espero aportar mi granito de arena, disfrutar y que entre todos podamos conseguir los objetivos que nos marque la entidad".

Por su parte, Leiva es un experimentado lateral derecho. Tiene 35 años y el pasado curso defendió la camiseta del Recreativo Portuense y con anterioridad pasó por Racing Portuense y Pozoblanco.

El defensa diestro no tuvo dudas a la hora de aceptar el ofrecimiento y ha subrayado que "cuando se te presenta la oportunidad de firmar por un club con la historia, la solera y la importancia que tiene el Jerez Industrial es muy difícil decir que no. Me convencieron en el primer contacto, apenas me tuvieron que convencer. Me considero un jugador de equipo y mi reto es ayudar al máximo".

Sus objetivos los tiene muy claros: "En primer lugar, volver a ilusionarme, que ya lo he logrado, y luego, que hagamos un buen año y podamos lograr el ascenso. Este club y su afición se merecen como mínimo estar en División de Honor, es el gran reto".

La entidad ha dado la bienvenida a ambos jugadores y les ha deseado "la mayor de las suertes defendiendo nuestro escudo".

Los industrialistas siguen completando entrenamientos y este viernes disputan en Espera su primer amistoso de la pretemporada. El entrenador blanquiazul verá en acción a sus jugadores y también sacará las primeras conclusiones sobre los canteranos que están trabajando a sus órdenes.