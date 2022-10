Difícil salida del Jerez Industrial a Trebujena y derbi entre Guadalcacín y Xerez DFC B

El Jerez Industrial rinde visita este domingo (17:30 horas) al Trebujena de Jesús Mendoza en el Antonio Temblador 'Barrios' mientras que en Guadalcacín, el equipo de Juan Luis Aguilocho se enfrenta al Xerez DFC de Francis en un derbi local, choque que se disputa a las doce del mediodía en el Fernández Marchán.

Los industrialistas afrontan el encuentro en Trebujena con la necesidad de sumar la segunda victoria de la temporada tras caer en Algeciras y no pasar del empate sin goles en el Pedro Garrido hace una semana contra el Barbate. Los de Alberto Vázquez se chocaron con el muro defensivo de los visitantes y fueron incapaces de perforar la meta contraria. El Industrial, tras las tres primeras jornadas, es noveno con 4 puntos.

Peor le van las cosas al Trebujena, que ha saldado sus dos últimos partidos con derrota y ocupan plaza de descenso. Inició la temporada con buen pie ganando a domicilio al Recreativo Portuense, pero en Trebujena perdió contra el Puerto Real (1-3) y la pasada jornada sucumbía con el Balón de Cádiz.

Pese a esta mala racha, Alberto Vázquez, técnico industrialista, no se fía de un rival que tradicionalmente hace de su estadio un fortín: "Siempre es un equipo de los que están ahí arriba dando guerra y yo espero un equipo que lo va a poner bastante difícil. El hecho de que venga de dos derrotas no quiere decir que estén mal o que no sea un equipo tan fuerte que en otros años, yo diría incluso que tiene mejor equipo que otras temporadas, pero cada partido es un mundo. La gente, si sólo ve el resultado, dice que ha perdido los dos últimos partidos, pero hay que ver cómo los ha perdido, llevando la iniciativa y teniendo más ocasiones estás más cerca de ganar. Va a ser un partido bastante competido", reflexionaba el técnico.

Vázquez le ha pedido a los suyos saber "competir porque es un campo que la afición aprieta y es un equipo que lo da todo hasta el final. Tenemos que competir en los duelos individuales y hemos hecho un poco hincapié en atacar en bloque bajo, que es lo que nos pasó la semana pasada, para darle una vuelta más a la tuerca e ir mejorando".

Derbi en Guadalcacín

A las doce del mediodía en el Fernández Marchán se enfrentan Guadalcacín y Xerez Deportivo FC B. Los dos equipos llegan al derbi con idénticos números: dos derrotas y una victoria; si bien los pedáneos sumaron de tres en la segunda jornada y los xerecistas afrontan el encuentro tras ganar la pasada semana.

El Guadalcacín quiere hacerse fuerte en casa, donde goleó al Bazán (4-2) en el único partido que ha jugado hasta el momento en el Marchán. Las dos salidas, en cambio, han significado derrotas: 2-1 en Guadiaro y 2-0 en casa del Racing Portuense, líder de la competición.

Por su parte, el Xerez DFC B cortó su mal inicio liguero la pasada semana ganando 3-1 al Recreativo Portuense, colista de la clasificación junto al Villamartín. Los de Francis cayeron en su única salida en El Puerto y también perdieron en la primera jornada ante el filial del San Fernando.