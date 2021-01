Difícil salida para el Xerez DFC Toyota Nimauto a la cancha del Betis B

El Xerez DFC Futsal visita este domingo, a partir de las doce, la complicada cancha del Betis B, líder indiscutible del grupo y un equipo que está muy por encima del resto en estos momentos.

Los azulinos, tras dos severas derrotas de forma consecutiva ante África Ceutí y Bujalance, están obligados a recuperar las buenas sensaciones ante un rival que les va a exigir muchísimo a todos los niveles.

Para este compromiso, Jesús Azurmendi recupera a Germán y a Cristian tras cumplir sus sanciones y también tiene disponible ya al recién llegado Joselu, tres jugadores muy importantes para su equipo.

El entrenador jerezano confía en la reacción pese al potencial del rival y no esconde que está tocados. "La moral se tiene o no se tiene, pero hay que confiar en el trabajo. Estamos fastidiados porque no estamos en la situación que nos gustaría, pero le ponemos empeño y ganas. Todos hemos cometido errores muy seguidos y todo nos ha perjudicado".

Por último, el preparador del Xerez DFC Toyota Nimauto sobre el líder apunta: "El Betis tiene muy bien equipo, está compitiendo muy bien y tienen una pegada brutal. En tres partidos creo que han marcado el mismo número de goles que nosotros hemos hecho en toda la temporada, así que ese dato lo dice todo del rival al que nos vamos a enfrentar. El partido será duro, pero a ver si se iguala con trabajo y sabiendo competir, que será un factor clave".