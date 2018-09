Ducati sube el listón a Márquez

Tener mérito consiste en ganarse a pulso aquello que se ambiciona y, cuantas más dificultades encuentres en el camino, mayor valía tendrá esa conquista. A día de hoy, nadie discute que Marc Márquez tiene ya, por méritos propios, metido casi en el bolsillo su quinto título mundial de MotoGP. Lo que sí se cuestiona es la competitividad actual de su Honda frente a las Ducati de Dovizioso y Lorenzo, que le obligan a subir el listón de auto exigencia y a tirar de calculadora. Quedan seis carreras y prefiere sumar, antes que reducir la cómoda ventaja de 67 puntos con que llega líder este fin de semana al Gran Premio de Aragón.

A principios de año, Marc encarriló tres victorias consecutivas (Austin, Jerez y Le Mans), presagiando que no le verían el pelo, su superioridad era manifiesta. Pero a partir de Italia, justo cuando Lorenzo anunció que sería su compañero de equipo en 2019, llegó la primera caída en carrera de 2018 (única hasta el momento, aunque en entrenamientos se lleva la palma) y los pilotos de Ducati pasaron a ser la mayor de sus pesadillas, pues sólo le cedieron el honor de lograr dos de las siete siguientes victorias posibles. Es decir, las Demosedici frenaron su racha triunfal con Honda. El propio Márquez lo reconoce: "Menos mal que han despertado tarde. Bueno, espero que sea tarde. En esta segunda mitad de temporada están yendo muy rápido tanto Dovizioso como Lorenzo. Cuando vas detrás de ellos, ves que su moto funciona bien y que los dos también están aumentando el nivel" y añade con cierta resignación: "Mientras podamos seguir a las Ducati y estar con ellas en el podio, será bonito".

Pese a estar al mando de MotoGP, las estadísticas expresan fielmente la presión a la que Marc Márquez está siendo sometido en este Mundial 2018. Hasta el momento, es el piloto con más caídas de su categoría (14, siendo 20 las que acumulaba a estas alturas en 2017), lo que demuestra dos cosas: que busca el límite por puro ADN y que cada vez le ponen las cosas más difíciles. Por ello no es de extrañar que el de Cervera haya experimentado un cambio de mentalidad, que se evidencia con madurez estratégica y una genuina regularidad de seis carreras consecutivas en el podio, algo que no hacía desde 2014. Ahí está el mérito y la razón de su liderazgo. En total, Márquez suma ya cinco victorias, tres segundos puestos y un tercero, teniendo en su contra la mencionada caída en Mugello (suele irse al suelo en entrenamientos, pero no en carrera) y el haber quedado fuera de los puntos por las sonoras sanciones que derivaron su polémica con Valentino Rossi en el Gran Premio de Argentina.

Ni que decir tiene que todo el peso de la responsabilidad en Honda recae sobre los hombros de Marc Márquez, pues su todavía compañero de equipo, Dani Pedrosa, anunció que se retira a final de temporada y, como es público y notorio, su moto no le está permitiendo brillar en las carreras que restan hasta la despedida en Valencia: marcha 11º en el Mundial (a 145 puntos del líder) y sus mejores resultados han sido dos cuartos puestos.

La duda que ello suscita es si Lorenzo va a arrepentirse o no de abandonar Ducati, marca con la que suma ya tres victorias, para pilotar una Honda que aparentemente sólo domina Márquez. Este último lo tiene claro: "Siempre se piensa que el jardín de tu vecino es mejor que el tuyo. Decir que la Ducati sea ahora mejor moto que la Honda es algo que, hasta que no te subas a esa moto, no lo sabes exactamente, pero por lo que veo en pista, en la primera parte de la temporada, durante las cuatro o cinco primeras carreras, yo tenía la mejor moto y ahora parece que la Ducati es mejor. Pero yo creo que siempre se trata de una combinación entre piloto, equipo y moto. Quizás han encontrado alguna cosa. Sí que el motor está cerrado, pero en los escapes, a nivel de electrónica, puede que hayan descubierto algo. Pero bueno, está bien porque es un toque de atención de cara al año que viene".

Está claro que Ducati y sus pilotos han dado pasos de gigante, mientras que Márquez se ha visto obligado a una labor de resistencia con una Honda crítica. La Ducati acelera más rápido y mejor saliendo de las curvas, mientras que la Honda parece más efectiva frenando, hasta tal punto que sus pilotos caen a menudo intentando apurar las frenadas. Andrea Dovizioso, que marcha segundo del Mundial a 67 puntos de Marc Márquez, desvela el 'misterio' de Ducati: "No es que hayamos cambiado algo en concreto en los últimos meses, sino que hemos trabajado unidos, adaptándonos a neumáticos y normativa del Campeonato. Cuando ya tienes una buena base es difícil dar un paso hacia delante. Puedes mejorar si vas trabajando en pequeños detalles, que al final dan resultados en las carreras, y eso es lo que estamos haciendo. Neumáticos y electrónica tienen características concretas a las que el piloto debe adaptarse. Cuando unes el trabajo de todos en esos pequeños detalles, luchamos para ganar".

En suma, será emocionante ver si los pilotos de Ducati se anotan las victorias que aún hay en juego, hasta que el líder Márquez sentencie este Mundial de MotoGP. Puede que eso ocurra antes de las seis pruebas que restan para el final una de temporada en la que los pilotos de Yamaha siguen arrastrando una sequía de 22 carreras sin ganar. Rossi, que marcha tercero a 70 puntos del líder, no sabe qué hacer, sólo fastidiar a Marc Márquez negándose a estrecharle la mano, en una infantil guerra psicológica que le desprestigia. Pero el español, al que han otorgado el nombre de la curva número 10 de Motorland, va a lo suyo: "En todas las carreras intento vencer hasta la última vuelta y en Aragón -donde ha vencido tres veces en MotoGP y una en Moto2- volveré a intentarlo. Si no podemos, la estrategia es acabar en el podio en todas las carreras, ese es mi objetivo". Lo suyo es hacer méritos…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.