Edu Villegas analiza la situación de la portería

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, presentó a Juan Flere, portero argentino sub-23 que firma hasta final de temporada y al que se le está tramitando la ficha para que pueda estar disponible para el derbi de mañana con el Guadalcacín.

Aprovechando la puesta de largo ante los medios del nuevo guardameta azulino, Villegas analizó la situación de la portería del Xerez DFC tras el "imprevisto" que fue la lesión de Camacho, que "nos trastoca todo lo que teníamos en base a la portería", que estaba "totalmente cubierta" con Camacho y con Marrufo, "porque si no yo en el mes de mayo, junio, julio, cuando planifico y vienen los Álex Colorado, Javi Casares, rojas y demás, hubiera venido un portero, pero las garantías absolutas nos las daba David Marrufo y no había ningún tipo de duda. Y después tenemos a Borja, ahora en el filial y que la temporada pasada acabó su etapa juveil y que decidí que lo mejor era ir cedido donde demostrara y se curtiera. Para mí, egoístamente, siendo sobrino mío, podía haberlo dejado aquí pero obviamente jamás lo haré, se fue cedido al Recre Portuense, donde le avala su rendimiento y sus números".

El director deportivo subraya la "confianza plena" en Marrufo pero hacía falta otro meta

Villegas añadió que Borja "sí aceptó venir para ser tercer portero y jugar en el filial, al igual que Basto, entrenando con el primer equipo y jugando con el filial", desvelando que "sí he tenido problemas con otros canteranos que no estaban de acuerdo" en jugar en el filial "y que me pidieron y me suplicaron salir del club porque no veían óptimo estar en Tercera Andaluza"; cuando no hace mucho y en este mismo club a pesos pesados como Dani Pendín, Romerito, Orihuela, Pedro Herrera o el propio Edu Villegas no se le cayeron los anillos por jugar en la Cuarta Andaluza.

Añadía el director deportivo que "la portería estaba totalmente cubierta con Camacho y Marrufo y Borja de tercero, más Nene y Fran que son otros porteros del filial", y "como pasa lo de Camacho, vemos la situación y una vez que le operan y vemos el alcance de la lesión, ningún tipo de nervios ni mucho menos porque está Marrufo; vamos a Lebrija, perdemos un partido después de ganar tres y hay un pequeño debate, había un poco de nerviosismo" pero fuera del club: "Si Edu Villegas hubiera querido, después de la Lebrijana el martes hay un portero aquí entrenando pero el cuerpo técnico, el entrenador y yo, decidimos que no podíamos volvernos locos. Máxima confianza en Marrufo, llegamos a Ceuta y hace lo que tiene que hacer" y el Xerez Deportivo FC gana tres a cero con Marrufo de portero.

Luego "sale la posibilidad de lo de Juan Flere", un portero "joven, con un perfil que estábamos buscando y que era complicado de encontrar en octubre", un portero sub-23 para no tener que dar una baja "y si era la de Camacho no se podía volver a dar de alta hasta seis meses después y eso no lo íbamos a permitir", proseguía explicando Edu Villegas, que apuntaba que el nuevo portero azulino tiene el perfil idóneo "para cubrir la portería del Xerez Deportivo FC junto a Marrufo y junto a los del filial. Le he explicado todo lo que significa el club al que viene y demuestra una madurez fuera de lo común a su edad", subrayando que "viene al sitio idóneo, un trampolín para en un futuro ser portero profesional, tiene que dejarse la vida, porque ya le he dicho desde el minuto cero que eso es innegociable y aportar y sumar todo lo posible para y por el Xerez Deportivo FC. La portería tenía que tener un compañero más y hemos decidido que el idóneo era Juan Flere".