Examen de altura para el Jerez Industrial en Chiclana

Examen de altura para el Jerez Industrial, que visita esta tarde (16:30 horas) el Municipal de Chiclana para medirse al segundo clasificado, el único equipo que hasta el momento ha sido capaz de vencer en La Juventud. Y además de devolver la moneda -está en juego el 'gol-average' particular-, el equipo blanquiazul aspira a sumar los tres puntos para seguir acelerando en su carrera hacia los puestos de 'play off' de ascenso, que tiene a cuatro puntos tras la victoria ayer del Villamartín en Guadiaro.

Sin duda, va a ser un choque de pesos pesados: el Industrial acumula seis jornadas sin caer -la última derrota fue a finales de noviembre en El Fontanal- y el Chiclana CF encadena cuatro victorias consecutivas y en las once últimas jornadas suma nueve triunfos y dos derroras, en las visitas a Trebujena y Guadiaro. Y es que el equipo que entrena José Marí Román no conoce el término medio porque solo ha sumado un empate -en San Martín del Tesorillo- en 19 jornadas, sumando 13 victorias y apenas 5 derrotas.

El Chiclana CF será, por tanto, una buena prueba para medir la progresión del cuadro industrialista, que afronta el envite con la moral por las nubes visto el buen juego desplegado en las últimas jornadas y el potencial ofensivo: los blanquiazules han marcado en todas las jornadas -cuatro goles en cada una de los dos últimos partidos- salvo precisamente en la derrota en La Juventud ante su rival de esta tarde.

Paco Cala: "Es uno de estos partidos que nos gusta jugar, el rival es de los favoritos. Nosotros también estamos en un gran momento y tenemos que jugar nuestras bazas”

A Paco Cala, entrenador del Jerez Industrial, le motiva el partido con el Chiclana CF: "Es uno de estos partidos que nos gusta jugar, de los que nosotros estamos afrontando en las últimas jornadas uno tras otro. Un partido muy muy comprometido, muy decisivo, con mucha competencia porque el equipo rival es uno de los grandes favoritos al ascenso y es uno de los favoritos. Nosotros también estamos en un gran momento y también tenemos que buscar jugar nuestras bazas, tenemos esa espinita del partido de casa, que no estábamos todos los que estamos ahora mismo, y también nos fuimos un poco tristes por la derrota cuando no lo merecimos en aquel partido, aquella derrota en aquella única vez prácticamente que llegaron a puerta y marcaron. Nosotros estuvimos mucho tiempo en su área, cerca del área de ellos y no fuimos capaces de empatar aquel partido incluso fallando un penalti".

Rivales directos El Jerez Industrial solo ha perdido uno de los siete partidos que ha disputado con los otros seis aspirantes al 'play off' de ascenso, precisamente con el Chiclana CF en La Juventud (0-1). El equipo de Paco Cala ha ganado al Trebujena (1-2), Balón (1-2), Villamartín (3-0) y Ubrique (2-0), empatando con el Bazán (1-1) y en la visita al Ubrique (4-4).

Pero el 0-1 de La Juventud quedó atrás en septiembre y ahora hay que mirar al Municipal chiclanero: "Creo que es un gran partido, una gran reválida nuestra, estamos en un buen momento y queremos saber si el único equipo de los de arriba que nos ha ganado vuelve a hacerlo. Nosotros tenemos que intentar por todos los medios ir a ganar, para eso estamos. Para eso estamos preparando la semana, para ir a ganar, obtener los tres puntos, recortarles a ellos y a los líderes puntos y meternos ahí en una posición buena para afrontar los siguientes dos partidos en casa que nos pueden dar, ahora ya sí, ese momento de meternos entre los cuatro primeros".

Paco Cala tiene las bajas de Pascu por sanción y Dani, Nando, Román y Raúl por lesión. La lista de convocados la forman Fabio, Güiza, Manolo, Álex Rodríguez, Domingo, Javi Falcón, Jesús Vega, Dani Castro, Maqueira, Adri Jurado, Rober, Corral, Barrera, Salvi y Selu.