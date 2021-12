Exhibición del Sanluqueño frente al Cornellá antes de recibir al Villarreal en Copa del Rey

El Atlético Sanluqueño suma y sigue. Por segunda semana consecutiva, los de Pedro Buenaventura saborearon las mieles del triunfo deshaciéndose en esta ocasión del Cornellá, al que goleó en El Palmar por cuatro goles a cero. Con esta exhibición, los verdiblancos se sitúan en la sexta plaza del Grupo 2 de la Primera RFEF a dos puntos del Castellón, quinto clasificado y en zona de play-off de ascenso.

En un saque de esquina llegó la primera alegría a El Palmar. Toni García cogió el rechace tras el lanzamiento y puso el primero de la mañana con un potente disparo que acabó en el fondo de la red. Pero no quedaría ahí la cosa. No tendría tiempo de reacción el Cornellá, ya que a los pocos minutos el colegiado del encuentro señalaba penalti a favor del equipo de Pedro Buenaventura tras una infracción cometida sobre Javi Navarro. Una vez más, el capitán Edu Oriol volvería a tomar la responsabilidad del lanzamiento de la pena máxima, y no falló como viene siendo habitual. El de Cambrils puso el 2-0 en el luminoso.

El Atleti recibe este miércoles al Villarreal en la segunda ronda de la Copa del Rey

La segunda mitad no podría empezar mejor para los intereses del Atlético Sanluqueño, que en el minuto 47 ya estaba 3-0. El tercero en El Palmar llevó la firma de Armental, anotando seguramente el gol de la jornada. Jugada por banda del extremo gallego que acabó dejando en el suelo a un jugador del Cornellá con un extraordinario recorte, para batir posteriormente al guardameta visitante.

El Sanluqueño olía sangre y siguió buscando ampliar la ventaja y el cuarto llegó por mediación de Lucas Gaucho. Nuevo gol para el delantero brasileño en otro partido saliendo desde el banquillo.

Gran partido y gran victoria de los hombres de Pedro Buenaventura que vuelven a sumar de tres por segunda jornada consecutiva. Ahora sí, la mente está puesta ya en el partido histórico frente al Villarreal en la segunda ronda de la Copa del Rey, encuentro que se disputa el miércoles a las nueve de la noche.