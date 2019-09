Exigente prueba para el Jerez Industrial en el Manuel Bernal

El Dato

David Velázquez: "Será un partido complicado ante un rival que va a luchar por estar en 'play-off"

Uno de los que regresa al campo rojillo es David Velázquez, lateral derecho que la pasada temporada militó en la Roteña y que se ha hecho un hueco en el equipo titular de Juanjo Durán. El futbolista, en declaraciones a la web del club industrialista, señala que “será un partido complicado, contra un rival que seguramente va a luchar por meterse en los puestos de 'play-off'. Volver allí significa volver a ver a grandes personas que conocí el año pasado, que es con lo que me quedo principalmente. Vamos a tener que trabajar duro para traernos los tres puntos”. Velázquez también apuntaba que el equipo aún tiene “mucho margen de mejora; contra el Bazán no estuvimos afortunados y debemos de corregir los errores” y en cuanto a la confianza de Juanjo en su juego declara que “ahora mismo el míster está depositando su confianza en mí pero tengo claro que cuando me toque estar sentado en el banquillo o en la grada seguiré trabajando al 200% para entrar en el once inicial y apoyando a mis compañeros”.