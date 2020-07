Facu Ballardo: "Estoy deseando empezar ya"

Facundo Ballardo, medio centro diestro argentino procedente del Haro Deportivo, espera seguir creciendo como futbolista en el Atlético Sanluqueño. El mediocentro, que confiesa que donde se encuentra más cómodo es en la posición de volante derecho, tiene el sueño de debutar en Primera División, “donde otros amigos ya lo han hecho”. Entretanto, llega a la 'Lety' para ayudar al club a consolidarse en Segunda B y aspirar a la próxima Segunda B PRO.

–¿Qué puede decirnos de sus orígenes futbolísticos?

–Empecé jugando al futbol en Argentina en el Racing de Avellaneda y por tener una mejor calidad de vida decidimos mis padres y yo marcharnos a España, donde llegamos a Alcalá de Henares. Empecé a jugar en el primer equipo de la ciudad, el Alcalá, y estuve un par de años: Luego tuve la posibilidad de estar en el Real Madrid, firme tres años, cumplí dos y el tercero lo rescindí, volviendo a Alcalá, pero marchándome al el otro equipo de la ciudad, el AD Complutense, para jugar en superior categoría. Surgió la posibilidad de marcharme al Getafe, donde esa temporada Dani Güiza estaba en el primer equipo, me firma después el Alavés, donde jugaría en el filial, me marcharía cedido al Ciudad de Lucena y una vez que me desvinculo y quedo libre me ficha el Haro Deportivo.

–¿Cómo se define como jugador?

–A mí me gusta jugar de 6, 8 o 10, pero me gusta más de 8, de volante por la derecha en segunda línea, me considero un jugador dinámico, aguerrido y con carácter.

–¿De los grandes de la liga Argentina, con cuál se queda, con River o Boca?

–Con ninguno. Racing de Avellaneda que es mi equipo. Boca y River son como aquí el Real Madrid y el Barcelona, son los que más historia tienen y los más poderosos, pero también hay muchos más equipos.

–¿Hay muchos ‘maradonianos’ en Argentina?

–Sí, claro que hay muchos. Ganó uno de los dos mundiales que tenemos. Es uno de más grandes de la historia del fútbol.

–¿Por qué adoran más a Messi en España que en Argentina?

–La gente es muy irrespetuosa y es eufórica. Hay que ver el trabajo que hace en la selección, todo lo que intenta es ayudar y al fin al cabo no deja de ser una parte del once en el que juega y una parte de los 25 seleccionados. Ahora mismo es el mejor jugador del mundo.

–¿Qué conoce de Sanlúcar?

–Solo de oídas, de veranear por el Puerto de Santa María, pero no precisamente en Sanlúcar, no pude ir porque justo cuando mis familiares fueron a ver las carreras de caballos de Sanlucar me tuve que volver porque arrancaba la pretemporada, me quede siempre con esa espinita. Solo conozco el pueblo cuando jugué con el Ciudad de Lucena, cuando baje del autobús, solo conozco el estadio de El Palmar.

–¿Qué le hace venir al Atlético Sanluqueño?

–La propuesta de parte del club siempre fue con una disposición muy grande, con unas ganas inmensas de que esté en el proyecto. Es el motivo principal. Después voy a tener la suerte de compartir otro año con un compañero con el que ya estuve los seis últimos meses y que es Javi Pelos y que me dio su buena onda para querer tenerme como compañero y en el equipo.

–¿Qué significa para usted compartir vestuario con Dani Güiza?

–Eso es espectacular, todos los chicos que juegan al fútbol quieren estar en un vestuario con grandes jugadores, con gente con experiencia y más lo que ganaron, seguro que tiene muchas cosas por enseñarme. Le intentare ayudar en todo lo que pueda y él a mí.

–¿Le han hablado de la afición del Sanluqueño?

–Sí, es una de las muchas cosas que me motivan, el tema de la gente, que crea un buen ambiente, que se note cada vez que jugamos de local. Tuve la oportunidad de jugar el partido del Ciudad de Lucena contra el Atlético Sanluqueño cuando se acercaban a los ‘play-off’ y la verdad que fue un ambiente bonito y ahora me imagino que en 2ª División B, si esta pandemia nos lo permite, disfrutaremos mucho, seguro.

–¿Conoce a alguien de la plantilla y del cuerpo técnico?

–Conozco al arquero Isma Gil; a Theo; me informe del cuerpo técnico y los delanteros Marc Caballé, a Javi Pelos, Cervero. Con ganas de que arranque todo y conocer a los compañeros.

–¿Cómo ha pasado esta etapa de confinamiento?

–La verdad que todo esto está siendo complicado, allá está habiendo muchas restricciones, es invierno, y desde que arrancó todo esto llevan 5 meses con el país parado. Ojalá que no tenga tantas consecuencias y cambie la situación en Argentina y en todo el mundo, porque hasta que no haya una vacuna no vamos a estar tranquilos.

–¿De todos los estadios donde ha jugado, con cuál se queda?

–Las Gaunas cuando jugué contra el Logroñés estando en el Haro Deportivo. El Nuevo Mirador de Algeciras. El de la Cultural Leonesa o el del Burgos. Pero sobre todo, soy un apasionado fútbol y si tuviera que quedarme con algunos sería con el Racing de Avellaneda.

–¿Qué objetivos se marca esta temporada?

–Ayudar en lo que pueda, en todo lo que me pidan y seguir creciendo futbolísticamente, por eso apuesto y por eso vengo, para seguir creciendo junto con el club.

–¿Qué le parece la liga española?

–Espectacular. Es un sueño jugar en ella. Quiero crecer y ojalá pueda llegar lo más alto posible. Tengo amigos que ya han debutado, es un sueño que están cumpliendo y es un sueño que está por cumplir el mío.

–El COVID amenaza con una temporada de campos vacíos

–Esperemos que no. Es una pena. La afición es el pulmón del fútbol, sin los aficionados, sin la gente, sin los campos llenos, no es lo mismo, pero paso a paso que esta pandemia no es broma.