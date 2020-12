"Somos un recién ascendido, hay que tener los pies en el suelo"

El Xerez DFC B recibe este domingo a la una de la tarde en La Granja al Jerez Industrial en el que será el primer enfrentamiento entre ambas entidades. Los azulinos, entrenados por Francis Pérez Malia, son líderes del Subgrupo 2 de la Primera Andaluza con 16 puntos en 7 partidos mientras que los de Juanjo Durán, los únicos invictos, están situados en la cuarta plaza con 9 y dos partidos menos.

Los xerecistas son un recién ascendido y están sorprendiendo a extraños pero no a propios, según se desprende de las palabras de su técnico, que no cree que sea el equipo 'de moda' de la categoría: "Tampoco diría eso. Sí es verdad que hasta el momento estamos haciendo las cosas bien, trabajando muy bien y la gente está con mucha ilusión. Cuando las cosas salen bien sí es cierto que tiene más repercusión, pero somos un equipo recién ascendido y hay que tener los pies en el suelo, somos un filial y hay que ir día a día y no pensar mucho más allá".

Es la línea que quiere marcar el barbateño en el vestuario, consciente de que un grupo tan joven no cuenta con la experiencia de otros rivales de la categoría. "Por naturaleza todos somos egoístas o ambiciosos y cuando cerramos la plantilla y vimos lo que teníamos pensamos que podíamos hacer un buen año. Pero no dejamos de ver que estamos en una categoría exigente, que hay buenos equipos, que está muy igualada y que hay mucha competencia. Futbolísticamente, queremos hacer las cosas bien, pero esto acaba de empezar", advierte.

Así que la consigna es estar "siempre con los pies en el suelo, porque al fin y al cabo los buenos resultados te los dan el trabajo del día a día y hay que centrarse en eso, día a día, partido del domingo y no pensar mucho más allá porque al final es una mentira: pierdes dos partidos, el segundo y el tercero ganan y ya te colocas tercero y lo ves ya todo diferente. Sabemos que esto es una carrera de fondo y hay que ir pasito a pasito".

Lo bueno que tiene trabajar con un filial es que no hay una presión por ascender y sí centrarse más en el trabajo de formación: "Exactamente. Somos un filial, gente joven, el objetivo es que vayan entrando jugadores en el primer equipo. Y afortunadamente, todos los días entrenan muchos, van convocados algunos, otros están jugando. Es un aliciente para toda la cantera, que hay que cuidarla también", manifiesta el técnico.

Este domingo espera el Jerez Industrial, que sí tiene esa obligación de dar el salto de categoría después de varios intentos sin éxito. Francis apunta que es "muy buen equipo, muy competitivo y muy completo. El año pasado estuvo casi toda la temporada primero. Este año sí que es verdad que el inicio para todos ha sido atípico y si cabe a ellos les ha repercutido más al tener los casos positivos y tienen partidos atrasados. Tiene un grandísimo equipo que, cien por cien, va a estar arriba y creo que va a ser un partido bonito".

Así que espera un partido "difícil, competitivo, que se puede decidir por pequeños matices. Tenemos que hacer un partido muy completo, estar bien en todas las líneas, muy concentrados. Seguro que va a ser un partido muy disputado".

Y en cuanto a la categoría, después de haberse enfrentado a casi todos los equipos -el filial tiene pendiente el partido contra el Trebujena, que se jugará el día 3 de enero-, explica que "está muy igualada. El que va último te pone las cosas muy difíciles, los resultados son cortos, campos complicados. En definitiva, muy igualada y no hay mucha diferencia entre los equipos. Creo que eso es también bonito, la hace más competitiva".