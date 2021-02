Francis, técnico del Xerez DFC B, orgulloso por lograr el primer reto, la fase de asenso

El Xerez DFC B, a falta de dos jornadas para el final de la Liga en el subgrupo 2 de Primera Andaluza, ya tiene su billete para pelear por el ascenso a División de Honor. Sólo le resta el último peldaño, terminar lo más arriba posible -ahora es líder en solitario- para tener más opciones y conocer a sus rivales.

El filial superó el miércoles al Trebujena en La Granja en un gran partido, de esos que hacen afición, por 3-2 tras ir perdiendo por 0-2 y ante un rival experto, que llegaba tercero en la tabla.

Francis, técnico azulino, admite que "no esperábamos el 0-2 y se nos puso todo muy cuesta arriba, pero tenemos mucha confianza en este grupo, que viene demostrando lo fuerte que es durante todo el año. Sabíamos que un gol nos metía en el partido y así fue, no perdimos nunca la confianza".

En una cita tan dura, el barbateño destaca "el carácter que tuvo mi equipo. A pesar de ser un filial y un equipo joven, no nos arrugamos en ningún momento, confiamos en nosotros mismos y fuimos capaces de remontar".

El primer objetivo está logrado, pero es inconformista. "Es cierto que la clasificación para la fase de asenso ya está conseguida y ahora sólo falta por saber la posición para enfrentarnos a unos rivales u otros, pero esto no para. Es muy importante acabar la liga lo más arriba posible y sumar el mayor número de puntos. Quedan dos jornadas para terminar y hay que mantener esta línea de trabajo".

Los azulinos no han perdido en La Granja, escenario que volvió a ser talismán para ellos. Apunta: "Es importante, al fin y al cabo, un equipo que quiere estar arriba se tiene que hacer fuerte en casa y nosotros lo estamos consiguiendo. De todos modos, insisto, no podemos bajar los brazos, no nos podemos relajar. Hoy en día, cualquier equipo te pone las cosas difíciles".

Por último, tuvo palabras de agradecimiento para la afición, a la que le da "las gracias porque, a pesar de lo que estamos viviendo con la pandemia, sentimos el respaldo y nos ayuda. Hay que seguir peleando, entre cosas, por ellos también".