Xerez CD: el choque del año

Si alguien en el Xerez CD sabe de derbis contra el Cádiz y de la manera de afrontar a tope de motivación los duelos contra el eterno rival ese es su entrenador, Juan Pedro Ramos, que ha librado varias batallas tanto en Chapín como en Carranza contra el primer equipo amarillo. El domingo en La Juventud el rival del Deportivo es el filial cadista y aunque es obvio que no es lo mismo, no deja de ser un enfrentamiento entre un equipo xerecista contra otro cadista, con lo que la rivalidad -que sea bien entendida, por favor- está servida.

Derbi chico, venido a menos, light o como se quiera llamar, pero derbi al fin y al cabo aunque bien distinto a los que Juan Pedro disputó con la elástica xerecista: “Como jugador tuve la suerte de jugar muchos derbis, evidentemente con el primer equipo. Contra el Cádiz recuerdo derbis en cantera, desde alevines tenemos ya rivalidad, pero sobre todo en categoría de juveniles, que eran más intensos, y luego ya en edad sénior tuve una circunstancia especial porque en el Xerez B no coincidíamos en la misma categoría. O sea, que nunca me enfrenté como jugador al Cádiz B y con el primer equipo igualmente por las circunstancias jugué bastantes derbis porque coincidíamos los dos en Segunda B. La verdad es que todos son partidos muy especiales, sobre todo para un jerezano es el partido del año y esperemos que el equipo esté a la altura de las circunstancias”.

Juan Pedro: "Siempre fui un jugador temperamental, en los partidos importantes me venía arriba y en partidos así me gustaba competir"

De su experiencia con el Xerez CD en los duelos contra el Cádiz, el Pirata recuerda que “siempre fui un jugador temperamental, en los partidos importantes me venía arriba y en los partidos así me gustaba competir. Evidentemente este es uno de esos partidos pero ya mi etapa como jugador pasó, lo que tuve que disfrutar en esa faceta ya lo hice, ahora me toca disfrutar desde los banquillos. Ahora mismo tengo otra función y estoy muy contento y feliz con ella”.

Así que ahora toca sufrir desde el banquillo: “Evidentemente siempre pienso que los protagonistas de esto son los futbolistas, y los que más disfrutan, pero yo ya tengo una edad y unas experiencias vividas que me hacen disfrutar desde el banquillo y quitarme esas ganas de salir a jugar. Ahora estoy centrado en lo mío, en otras funciones y la verdad es que también muy contento y satisfecho de como entrenador vivir experiencias como estas”.

Aunque sea contra el filial amarillo, Juan Pedro explica que se trata de un duelo de rivalidad que motiva a los futbolistas: “Este es el clásico partido que a todo futbolista le gusta jugar, sabemos que va a haber un buen ambiente de fútbol, que va a asistir bastante gente al campo, que vamos a tener enfrente a un rival de mucho nivel, que el año pasado casi asciende. Como he dicho antes, es el partido que a todo futbolista le gusta jugar y en los que no hace falta motivarlos porque ya sale extramotivado por las circunstancias que rodean al partido”.