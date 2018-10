Ganar es el objetivo obligado del Xerez CD frente al Écija

Llega la hora de la verdad para el Xerez CD, ya sin Juan Pedro Ramos en el banquillo y con Nene Montero en la grada porque no ha habido acuerdo económico con el jerezano. Los azulinos, sin apenas tiempo para recuperarse del partido que empataron en Palmones ante Los Barrios, reciben al Écija en La Juventud en un partido en el que su única consigna es ganar para no dejar escapar más puntos como local y no despegarse en exceso de la zona noble de la tabla, una zona que ahora les queda bastante lejos. El Deportivo acumula ya nada más y nada menos que seis jornadas consecutivas sin ganar. No suma de tres desde que se impuso al Salerm Puente Genil en casa en la segunda jornada del campeonato.

Los problemas se le presentan al recién llegado Nene Montero en la medular. Alberto del Río no ha superado la lesión de rodilla que se produjo hace ya varias semanas y Carlos Sanjuán, que ha sido titular en los tres últimos encuentros -Ceuta, Cádiz B y Los Barrios- y rindiendo a un buen nivel sufrió un esguince en un dedo del pie derecho en Palmones y está prácticamente descartado. Los técnicos, de todos modos, le han convocado y van a esperar hasta última hora para ver si evoluciona bien y puede al menos estar al menos entre los 18 elegidos. Juan Rosillo, con problemas laborales, no ha entrenado durante la semana y puede ser uno de los descartes.

De cara al once, Montero es probable que apueste por la continuidad y sólo realice el cambio obligado de Sanjuán si finalmente el joven xerecista no puede jugar. Si no puede participar en el encuentro y sin Alberto del Río, lo normal es que Israel tenga que adelantar su posición al centro del campo para acompañar a Sergio Narváez.

En el caso de que Israel actúe de pivote, Salas, suplente ante los barreños, volvería a la titularidad junto a Dani Jurado.

En las bandas, Quirós y José Vega parecen tener el puesto asegurado, aunque tampoco habría que descartar que jugadores como Bruno Montelongo o Alberto Piñero, que tuvieron minutos en el segundo tiempo ante los pupilos de Rafael Escobar, puedan salir también de inicio.

En Los Barrios, el malagueño se decantó por su clásico 1-4-4-2 y en La Juventud volverá a hacerlo para buscar que Pedro Carrión se sienta más cómodo en punta. Juan Benítez se perfila como su 'pareja de baile' para intentar hacer daño a la zaga astigitana.