El Gerena no se presentó en Puente Genil para jugar la Copa RFAF

El Puente Genil, rival del Xerez CD en la primera jornada de Liga, se ha clasificado para las semifinales de la Copa RFAF -a falta de que la Federación Andaluza lo haga oficial- después de la incomparecencia del Gerena.

En efecto, el equipo sevillano no se presentó a jugar el partido de ida de cuartos de final de la Copa RFAF en el Manuel Polinario de Puente Genil, por lo que quedará eliminado de la competición cuando el Juez Único aplique el artículo 27 del Código de Justicia Deportiva, que dice expresamente:

1. Constituye falta muy grave, la incomparecencia injustificada de un equipo a un eventodeportivo de carácter oficial, la renuncia injustificada a su disputa o la negativa injustificada ainiciar el mismo.

2. La incomparecencia injustificada, la renuncia a la disputa o la negativa a iniciar el mismo, deun equipo en partido oficial, producirá los siguientes efectos:

a) Si se trata de una competición por puntos, la pérdida del partido por tres a cero, (seis a cero en Fútbol-Sala o Fútbol Siete) declarando al oponente vencedor, y la privación de tres puntos de su clasificación, con multa accesoria.

b) Si se trata de una segunda incomparecencia, renuncia o negativa a jugar en la misma temporada y competición, la exclusión del equipo de la competición y el descenso automático de división competicional, con multa accesoria.

c) Si se trata de competición por eliminatorias, la pérdida de esta y multa accesoria .

. d) Si, en cualquiera de los supuestos previstos en los párrafos anteriores, el equipo incompareciente fuere el visitante, será sancionado además con indemnizar al equipo inocente en la forma regulada por la pertinente Circular.

Comunicado del Gerena

El club minero ha emitido un comunicado en el que explica que el Puente Genil estuvo informado "en todo momento" de la intención de la entidad de no presentarse al partido de la Copa RFAF. Sin embargo, el club sevillano no aclara los motivos por los que no se presentó y se limita a decir que "por razones extradeportivas que no hemos podido controlar nos han llevado a tomar esta difícil solución".

El Gerena, en ese mismo escrito, pide perdón tanto al Puente Genil como a la RFAF "por nuestro lento actuar" y añade que "sólo nos queda afrontar las consecuencias y seguir trabajando con fuerzas para la temporada que nos espera".

La entidad sevillana, que ha disputado siete partidos esta pretemporada y ha estado realizando fichajes, no ha inscrito de momento a ningún futbolista, tal y como se puede comprobar en la web de la RFEF en el apartado de clubes.

Cuartos de final

Con el Puente Genil ya clasificado, los otros resultados de la ida de cuartos de final fueron: