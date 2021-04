Pipo Gorosito y Jerez : la Semana Santa, el Prendimiento, los gitanos y las saetas

Pipo Gorosito, exentrenador del Xerez CD, no olvida su paso por nuestra ciudad: "El sur de España me enloquece, porque me gusta mucho el flamenquito, me siento un gitano más", enamorado de "cómo cantan, cómo sienten". En una entrevista en la ESPN, Gorosito explica que "yo estuve en Jerez de la Frontera y en Almería, de allí sale el flamenco, la bulería. Iba a los tablaos a ver, es precioso", explica antes de mostrar como se tocan las palmas, "la mudita y la otra. Muy lindo".

En el vídeo queda claro que el entrenador argentino no olvida la Semana Santa jerezana en general y al 'Prendi' en particular: "Y en Semana Santa, cuando salen las imágenes de cada parroquia, hay una que es el Prendimiento, que es el Dios de los gitanos, sale de la iglesia... Semana Santa de Andalucía es un sueño...", añadiendo que "cuando sale la imagen desde la iglesia, con las trompetas, desde Santiago y aparece un gitano en un balcón, paran todos, que son como veintipico de personas las que llevan las imágenes, y le empieza a cantar el tipo que parece que está aullando un gato, se te pone la piel de gallina, impresionante. Es impresionante".