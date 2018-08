El Guada cae en un intenso 'amistoso'

El Antoniano sorprendió al Guadalcacín en el Trofeo de Feria ganando a los locales y jugando un partido muy intenso que nada tuvo de amistoso. Desde el primer minuto ambos conjuntos no dudaron en ir al choque y darle intensidad a un partido en el que vimos poco juego y solo un gol, el anotado por Román en la segunda parte.

Rivas, con una plantilla muy corta y plagada de bajas, probó ayer nada más y nada menos que a siete juveniles en el once inicial. Dos de ellos, López y Benítez, ya debutaron el domingo en Tercera y han sido más habituales durante la pretemporada. Los chicos no se arrugaron, ni mucho menos, y plantaron cara a un Atlético Antoniano que no había venido a hacer el paripé. Se calentó el partido a los pocos minutos con varias patadas en el centro del campo que el árbitro no supo parar. Se formó una pequeña tángana que tuvo el partido varios minutos parado. El central Fran avisó pronto para los locales en una jugada a balón parado a la que no llegó por poco. Respondió rápido el conjunto lebrijano con un disparo de Juanjo que se marchó desviado. Antes de la media hora, dos ocasiones claras para los visitantes, que le dieron trabajo al guardameta Ángel. Primero tras un cabezazo de Jesús y segundo tras una jugada, también de cabeza, de Adri.

En el segundo tiempo Rivas sacó a un primer equipo de urgencias, con Topo y Luis Castillo como centrales, pero el juego del equipo no se puede decir que mejorara mucho. En el minuto 70 llegó el único gol del partido. Un balón interior bien filtrado a la espalda de la defensa dejó solo a Isaac ante Ángel. El portero le ganó la partida, pero Román estaba esperando solo en el rechace para marcar el 0-1. Unos minutos después, Alberto Fernández fue expulsado por roja directa tras protestar una decisión arbitral después de un encontronazo con un rival. El Guada apretó en los minutos finales y pudo empatar el partido. En el descuento, Juanjo tuvo el empate con un disparo duro y seco desde la frontal que Bellido despejó a córner. Fue precisamente en el córner donde Fran Jiménez remató de cabeza al larguero. También pudo ampliar su ventaja el Antoniano, pero Ángel volvió a ganar a Isaac en el mano. La nota negativa del partido fue la lesión de Regalí, que se tuvo que retirar tras recibir una fea entrada en el tobillo.