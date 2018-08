El Guada disputa hoy el Trofeo de Feria

El Guadalcacín juega esta tarde (20:00) su último amistoso ya con la Liga empezada. Los de Javi Rivas se enfrentarán al Antoniano de Ferni Rosado en el Trofeo de Feria, en un partido que servirá al técnico para comprobar el rodaje de los suyos y para ver cómo evolucionan los lesionados de cara a la cita del domingo frente al Sevilla C en la Ciudad Deportiva.

Pulido y Alberto Fernández, que no pudieron jugar el pasado domingo ante el Gerena por diferentes problemas físicos, se probarán antes del inicio del choque y en función de sus sensaciones el técnico les dará o no minutos. Juanma Carrasco, Topo, Rosales y Galiano están lesionados y no participarán en el trofeo.

La directiva del Guada ha fijado precios populares para el choque. Las entradas cuestan dos euros para los socios y cuatro para los no socios.