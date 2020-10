El Guadalcacín recibe al Alcalá con cinco bajas y sin público en las gradas

El Guadalcacín recibe este domingo (12:00) en el Fernández Marchán al Alcalá en un partido marcado por las numerosas e importantes bajas que tiene Diego Galiano y por la ausencia de público en las gradas para cumplir con las medidas contra el Covid-19 que implica el Nivel 4 del estado de alarma, con cierre perimetral incluido.

Los azules repiten compromiso en casa tras su importante triunfo del pasado domingo por 1-0 ante el San Roque y aspiran a quedarse con otros tres puntos que le permitan consolidar esas buenas sensaciones y mantenerse el mayor tiempo posible en la zona cómoda de la tabla.

Para ello, deben doblegar a un cuadro sevillano que repite con Fede Jurado en el banquillo y que no ha empezado bien el curso. Empató a cero frente al Algabeño en la primera jornada y cayó en el Ciudad de Alcalá por 0-3 ante un Tomares superior.

En el primer choque liguero, los pedáneos cayeron también precisamente en Tomares por 2-1 y se llevaron una decepción importante, ya que "habíamos depositado muchas ilusiones en ese encuentro y las cosas no salieron", recuerda el técnico jerezano Diego Galiano.

Sergio Iglesias, con una rotura de casi dos centímetros en el aductor; Alex Vargas, también con problemas en los aductores; Cristian, que se dobló el tobillo en el entrenamiento del viernes; el meta David, con molestias en un codo durante toda la semana; y Jacinto, aún recuperándose de una lesión, se pierden el enfrentamiento de este domingo.

Galiano se verá obligado a realizar cambios en defensa y ha confeccionado una lista de convocados en la que hay dos juveniles, el guardameta Manuel y el central José Ángel. Los citados son, además de los dos cateranos, Migue, Gómez, Gabi, Benítez, José Manuel, Javi Navarro, Fernando, Dani Castro, Joao, Adri, Copero, Mendoza, Jundi, Elías, Cunete y Óscar.

Galiano, sin confianzas

Galiano asegura sobre un encuentro que será dirigido por Cruz Viejo y marcado por las medidas especiales que "la situación en la que nos encontramos con la pandemia es complicada y el fútbol está claro que se está viendo afectado. Vamos a jugar y a ver cómo sale todo, lo más importante es la salud".

"Para nosotros -añade- es muy importante la afición y para los clubes, también. Es difícil salir adelante sin apenas ingresos. Ojalá todo esto pase pronto, la situación del país mejore y todos podamos disfrutar de lo que más nos gusta", recalca.

El Alcalá es un histórico que no atraviesa su mejor momento pero el técnico del Guadalcacín no se fía. "Están celebrando su 75 aniversario y quieren intentar subir. No ha arrancado bien pero tienen buenos jugadores. Compiten bien y nos crearán problemas pero hay que estar preparados".

El triunfo ante el San Roque sirvió al equipo para ganar confianza y ahora "vamos a intentar quedarnos con los puntos. Los jugadores hicieron un buen partido la jornada pasada y estuvieron a un gran nivel, que es el espero siempre de ellos. De todos modos, hay que ser cautos porque ni éramos tan buenos la semana pasada ni tan malos la primera cuando perdimos con el Tomares".