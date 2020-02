El Guadalcacín FSF, cansado de los malos arbitrajes

El Guadalcacín FSF dice basta. El club que preside Luis Delgado Flores está cansado de recibir malos arbitrajes, tanto en el Polideportivo Municipal como cuando le toca desplazarse. La gota que ha colmado el vaso se ha producido este pasado fin de semana en Martos, donde las guadalcacileñas cayeron 5-0 ante las jiennenses, un resultado más abultado de lo que se vio sobre el 40x20. Y es que las de Andrés Sánchez se toparon varias veces con la madera y recibieron los últimos dos tantos cuando jugaban ya con portera-jugadora.

Pero lo que les ha hecho poner el grito en el cielo fue el arbitraje. El Guadalcacín FSF se queja de dos factores: primero, que la árbitra encargada del cronometraje, exjugadora del Martos según explica el club, no paraba el reloj cuando la pelota no estaba en juego; y segundo, que los árbitros amonestaron a Inma Belizón... jugadora que ni siquiera se desplazó a Martos por asuntos laborales.

Luis Delgado, presidente del Guadalcacín FSF, está indignado: "Lo de Martos ha sido la gota que colma el vaso. Desde el año pasado estamos sufriendo unos arbitrajes que no hay por dónde cogerlos. En casa nos están machacando. El año pasado un mal arbitraje nos costó el descenso. Parece que había envidia de que una localidad de 5.300 habitantes tenga un equipo en la máxima categoría. El año pasado ya nos obligaron a tener que solicitar árbitros de fuera de la provincia y ahora nos estamos planteando de nuevo lo mismo. No hay derecho".

En Martos "cualquier protesta nuestra era tarjeta y sus jugadoras podían hablar todo y más con los árbitros. Fuera nos machacan y en casa, también", señala el presidente. Además, según el club, no les dejaron calentar antes del partido y tras el encuentro, el delegado no pudo ver el acta del partido, amén de incluir a una jugadora que no se había desplazado y no hacerlo con la juvenil Nerea, que sí viajó con el equipo.

Por todo esto, el club va a elevar una protesta formal a la Federación Andaluza de Fútbol "y si hace falta a la Española", explica Luis Delgado.

En cuanto al partido, el Guada FSF se topó en cinco ocasiones con la madera y el 1-0 fue una falta de entendimiento que acabó con autogol de Jacke. Pese a dominar el encuentro, el Martos fue mejor en ambas áreas. Ana Cruz anotaba un 'hat-trick' y Eva María Cabello hacía el otro tanto de las locales.

La pareja arbitral amonestó a las guadalcacileñas Inma Belizón (que ni viajó), lo que entiende el club como una falta de diligencia; Angelia y Laura, expulsando el delegado Mariano González.

Con este resultado, el Guadalcacín FSF sigue en la sexta posición, pero ya a 5 puntos del Villanovense, que ocupa la tercera plaza, primera que da derecho a disputar la fase de ascenso.