Diego Galiano estaba muy satisfecho tras la victoria del Guadalcacín frente al San Roque, gracias al tanto de Óscar en los primeros compases del encuentro. El técnico guadalcacileño aseguró que el del domingo "es el verdadero nivel" que puede mostrar su equipo, olvidando el tropiezo sufrido en Tomares en la primera jornada de Liga.

El técnico azulón aseguraba tras el partido que su equipo salió "con muchas ganas, muy enchufados, haciendo las cosas bastante bien y teniendo muchas ocasiones. Quizá nos ha faltado materializar alguna más, pero lo importante de esto es que el equipo ha generado bastante y nos han hecho poco daño. Estoy contento con la actitud de mi equipo. Yo sé que tiene muy buen nivel, pero el otro día no fue el nuestro. Hemos tirado de orgullo, de cosas que hemos trabajado y muy bien. Yo estoy superencantado con mis jugadores y a seguir así", manifestaba.

Tras jugar en Tomares con Cunete y Elías como jugadores más adelantado, esta vez apostó por Óscar, que le diola razón al hacer el único tanto del partido: "Han hecho muy buen partido, han tenido ocasiones y han trabajado sin balón. Ese es el camino a seguir. Es gente joven, con mucha proyección y esperemos que sigan creciendo con nosotros".

También destacó al juvenil José Ángel, que fue titular pese a que en el banquillo estaban Javi Navarro y Álex Vargas. Así, destacó "los 90 minutos que ha hecho José Ángel, que es un juvenil de tercer año y parecía un jugador de 30. Es un chaval que está entrenando bien, lleva toda la pretemporada con nosotros y le ha llegado la oportunidad y ha demostrado que está al nivel de la plantilla. Me quedo con eso y con Fernando, que está a un grandísimo nivel".

El Guada apenas sufrió, aunque no cerrar el partido y las numerosas faltas que cobró el árbitro al final del choque siempre dieron ese punto de tensión. "Es lo que pasa cuando no puedes sentenciar como hemos podido en la primera parte o irnos con una ventaja más amplia. Los equipos tiran de empuje y cualquier despiste te puede costar el empate. El equipo ha ido fuerte a la disputa y Miguel ha estado muy seguro en cuatro o cinco balones aéreos, ha dado mucha seguridad al equipo y tampoco es que nos hayan inquietado mucho. Tampoco nosotros en la segunda parte, pero si alguien mereció ganar fuimos nosotros".

La próxima semana, nuevo partido en casa, esta vez recibiendo al Alcalá y en busca de ser regulares. "Lo veníamos haciendo, hemos hecho muy buena pretemporada y el otro día en Tomares no tuvimos un buen debut, no somos máquinas, no estuvimos acertados, el primero seguramente yo, pero éste es el verdadero nivel que puede mostrar mi equipo, estoy seguro de que podemos dar mucho más".