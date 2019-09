El Guadalcacín FSF cae con el Martos en los cuartos de la Copa de Andalucía (0-4)

El Guadalcacín FSF no podrá luchar por revalidar el título de campeón de Andalucía que logró el año pasado. El equipo dirigido por Andrés Sánchez fue superado claramente por el Martos FSF en el partido de cuartos de final jugado por el equipo verde en el Pabellón Municipal de Villanueva de Tapia (0-4).

Al Guadalcacín FSF, que viajó a esta cita con bajas importantes (el horario del partido en día laboral hizo imposible la presencia de varias jugadoras a las que se sumaron las ausencias de las brasileñas Angelia y Jacke, que no pudieron ser inscritas en la competición), no entró bien en el partido ante un equipo rival que salió con mucha intensidad y que se marchó al descanso con un claro 0-3 a su favor. Ya en la segunda mitad, aunque el conjunto guadalcacileño mejoró su imagen, no pudo hacer nada para darle la vuelta al marcador y acabó perdiendo por 0-4.