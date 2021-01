El Guadalcacín, al asalto del liderato contra el Tomares

El técnico azulón tiene para este encuentro las bajas de José Roldán y Juan Diego, ambos por lesión, además de la de Fernando, pieza básica en el centro del campo, por sanción . Roldán ya se ha realizado una resonancia magnética en Sevilla y está pendiente de conocer el alcance exacto de la lesión de rodilla, aunque no pinta la cosa demasiado bien. Juandi, por su parte, ha sufrido esta semana una rotura muscular que le va a tener algunas semanas fuera.

Diego Galiano: Ser líderes es una ilusión, pero sabemos que luego quedarán ocho jornadas más"

Diego Galiano, técnico del Guadalcacín, afirma que asaltar el liderato "es un aliciente", pero advierte de que "la clasificación que vale es la de la última jornada. Ponerte líder y luego no tener buena dinámica no vale, quedan nueve partidos para acabar esta fase regular y hay que ganar los máximos partidos posibles". El técnico no esconde que "es una ilusión, pero en el vestuario sabemos que luego quedarán ocho finales más".

Tras las vacaciones, el Guada retoma la competición "con ganas de volver a jugar y entrar en dinámica. El parón nos vino cuando mejor estábamos, pero no hemos dejado de entrenar y estamos con ganas de volver a competir".

Galiano espera "un buen partido ante un rival que compite muy bien, que tiene las ideas muy claras y lleva líder prácticamente desde la primera jornada. Esperemos que podamos hincarle el diente, es un equipo muy intenso y difícil".