El Guadalcacín cae en Arcos con dos goles en los primeros diez minutos (2-0)

El Guadalcacín no ha comenzado con buen pie la temporada 21/22 en División de Honor. La pasada jornada, aunque mereció más con diez jugadores ante el Chiclana, no pudo pasar del empate en el Fernández Marchán y en su primer desplazamiento ha perdido por 2-0 en el Antonio Gallardo frente al Arcos. Los de Diego Galiano lo tuvieron muy complicado en su visita al cuadro serrano, ya que a los diez minutos ya habían encajado los dos tantos.

El primero lo hizo Basto cuando sólo se había jugado un minuto de partido y al segundo le puso la firma Fran Utrera en el minuto nueve. Era el estreno soñado para los blancos, que en su primer encuentro liguero perdieron en Sevilla ante el Central.

Con esa cómoda ventaja en el marcador, a los guadalcacileños no les quedaba otra que arriesgar ante un rival que mostró buenas maneras y que tiró en muchos momentos del partido de veteranía para conservar su ventaja y no ver peligrar el marcador. El objetivo era no cometer errores, provocarlos en el contrario y aprovechar alguna contra para ampliar el marcador. No lo consiguieron, pero tampoco sufrieron en exceso.

El técnico Fran Garrido, además, aprovechó los cambios en el segundo tiempo para dar entrada a Zurdo, que ha regresado al equipo 16 años más tarde y a punto de cumplir 40, sus primeros minutos. Con todo a a favor, se llevó una gran ovación por parte de una afición que le quiere bastante.