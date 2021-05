El Guadalcacín, a conservar la cuarta plaza por si acaso

El CD Guadalcacín afronta la última jornada de la fase de ascenso en casa de un Cartaya que consumó el ascenso a Tercera División el pasado fin de semana. Los de Diego Galiano han realizado una segunda fase descomunal, pero se quedaron sin opciones de alcanzar la tercera plaza hace siete días pese a derrotar al Montilla en el mejor partido de la temporada.

Como se sabe, los dos primeros clasificados de esta fase de ascenso suben directamente a Tercera División, mientras que el tercero también lo hace siempre y cuando el Ceuta no logre el salto a la 2ª RFEF, ya que de hacerlo la plaza en Tercera la ocuparía el campeón de la Preferente ceutí.

Sin embargo, la reestructuración de las categorías, con la inclusión de la 1ª RFEF, 2ª RFEF y 3ª RFEF (la actual Tercera) abre la puerta a que el cuarto clasificado de esta fase de ascenso también pueda obtener el billete.

En principio, tal y como anunció la Federación Española a principios de temporada, la nueva 3ª RFEF constará de 18 grupos de 18 equipos cada uno. De momento, en Tercera, tras los ascensos y descensos que se van a producir a final de temporada, se queda con 16 equipos más el Recreativo de Huelva, que recalará en la nueva 3ª RFEF tras perder en una misma temporada dos categorías.

Esto significa que habrá una plaza más que, en teoría, debe cubrirse por méritos deportivos, por lo que el cuarto clasificado -posición que actualmente ocupa el Guadalcacín- de esta fase de ascenso podría lograr también el salto de categoría.

Los de Diego Galiano afrontan esta última jornada en esta cuarta plaza con 42 puntos, uno más que el Montilla y dos más que el Atlético Espeleño, a los que tienen ganado el 'average' particular. De esta forma, un triunfo en terreno cartayero consolida a los azules en la cuarta posición, mientras que el empate sólo les vale si el Montilla no gana -independientemente de lo que haga el Espeleño; y una derrota sirve si Montilla y Espeleño no pasan del empate.