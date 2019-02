El Guadalcacín, de nuevo al dentista

Casi sin tiempo para reponerse de la 'manita' encajada en el Fernández Marchán ante el Ceuta, el Guadalcacín visita mañana jueves a otro de los gallitos del grupo, un Algeciras obligado a sumar los tres puntos en litigio para no perder comba en la carrera hacia los cuatro primeros puestos, un rival similar al del pasado domingo y al del próximo, el Córdoba B en el Fernández Marchán.

Y si el envite contra el Ceuta era David contra Goliath, lo de mañana en el Nuevo Mirador es una visita al dentista porque en el Guada el panorama no ha mejorado y Mendoza, entrenador de los jerezanos, tendrá que tirar con lo justo hasta que acabe el calvario de esta temporada.

Eso sí, al menos el técnico de los azules recupera a Rosales, baja el pasado domingo pero que ha entrenado con sus compañeros y parece que podrá jugar en Algeciras. Pero esta jornada también hay bajas y para este envite el técnico jerezano no puede contar, además de los lesionados, ni con Fernando, sancionado por acumulación de amonestaciones, ni con Beni, titular en el lateral izquierdo en las últimas jornadas y que está con la selección gaditana cadete en el Campeonato de Andalucía de selecciones provinciales.

Así, con los 15 justos, Mendoza explica que en estos días su labor se ha centrado en recuperar y motivar a sus futbolistas que no bajen el listón y compitan hasta el final: "Ellos sufren, yo les hago llegar que estamos en la situación que estamos, que al menos vendamos cara la derrota. Con el Ceuta dimos muchas facilidades, cierto es que los goles llegan siempre de errores pero esos fueron de mucho bulto y con muy poquito el Ceuta se llevó el partido. Hay que minimizar los errores, trabajar al máximo y como les dije el otro día, la cabeza alta. Tampoco les puedo achacar nada a ellos, estamos como estamos y así es complicado y difícil. Ya les he dicho que no voy a dejar esto tirado ni mucho menos, es cierto que la situación es difícil y lo es para todos, para mí y para los futbolistas. Por eso hay que tener calma, tranquilidad y terminar al menos con mucha dignidad".

Y es que el técnico jerezano, a la hora de encontrar una motivación, sabe que los futbolistas sí se juegan el futuro aunque el del Guadalcacín esté sentenciado hacia la División de Honor: "Al menos que trabajen para ellos, es lo que les digo. Son jóvenes, tienen mucho tiempo por delante, que aprendan y que les sirva de cara al futuro, que puedan buscarse la vida, que la próxima temporada les puedan salir equipo o seguir en el Guadalcacín en División de Honor. Es difícil pero siempre hay algo para motivarse y que no sufran, porque los chavales son los primeros que sufren cuando se tuercen las cosas en el campo. Es lo que les digo: cabeza arriba y seguir trabajando, no hay más".

En el Algeciras, Pablo de Castro, Pipo y Zafra están sancionados.