El Guadalcacín, dispuesto a dar guerra en la segunda fase

El CD Guadalcacín inicia este domingo en El Viso (13:00 horas) la segunda fase de la competición, en la que va a pelear por el ascenso a Tercera División. Los de Diego Galiano parten en la séptima posición del nuevo grupo de ocho equipos que se ha conformado -los cuatro primeros de cada uno de los subgrupos- y debuta en terreno sevillano frente al equipo que le sucede en la tabla, un Viso que entró en la fase de ascenso con la peor puntuación.

El equipo jerezano arrastra a esta segunda fase los 28 puntos que consiguió en la primera y no hace falta acudir al coeficiente dado que el número de partidos en los dos subgrupos fue el mismo: 18. De esta forma, comienza esta segunda fase como líder el Cartaya con 37 puntos, segundo es el Montilla con 35, mientras que el Espeleño es tercero con uno menos. Hay que tener en cuenta que ascenderán a Tercera los dos primeros clasificados y también el tercero si el Ceuta no asciende.

Así las cosas, el primer objetivo de los azulones se centra en ir recortando distancias con los rivales que están por encima y para ello el triunfo este domingo en casa del Viso se antoja fundamental. Comenzar con buen pie insuflaría de moral a un Guadalcacín que fue el segundo mejor equipo a domicilio de la primera fase, obteniendo cuatro triunfos y dos empates.

Diego Galiano tiene la baja del capitán del equipo. Gómez se pierde el partido por acumulación de amonestaciones y ya estará disponible para el choque de la próxima semana en casa contra el Espeleño. De esta forma, el técnico guadalcacileño ha citado a los 18 jugadores que tiene disponibles, entre los que están dos juveniles.

El técnico apunta que los rivales “nos llevan ventaja, pero tenemos que jugar contra todos y la ilusión no nos la va a quitar nadie. Tenemos muy claro que el objetivo que teníamos a principio de temporada está más que cumplido y ahora, aparte de que vayamos a disfrutar, también vamos a muerte. No vamos a regalar nada y saldremos a todos los campos a intentar ganar. Soñar es gratis y yo tengo un grupo que trabaja como nadie. Le vamos a poner las cosas difíciles a todos y a ver si nos acompaña también una pizca de suerte. Nunca se sabe, los partidos hay que jugarlos, son ocho encuentros y si estamos a buen nivel por qué no pensar en hacer algo bonito. Hay 24 puntos en juego y si somos capaces de sacar nuestros partidos adelante tendremos muchas opciones”.

El entrenador del Guada asegura que el nivel de los cuatro equipos del Subgrupo 1 que han pasado a la segunda fase es “similar” al del subgrupo en el que ha disputado el Guadalcacín la primera fase: “Son cuatro equipos fuertes. Ya el año pasado nos enfrentamos, hay jugadores que siguen y van a ser partidos disputados. La diferencia es que en ese grupo los de abajo no han conseguido tantos puntos como en el nuestro”.

Galiano, con una plantilla muy corta de sólo 19 jugadores para afrontar este tramo de la competición, añade que “nosotros necesitamos empezar ganando para vernos cerquita y con ilusión, que no tengamos lesiones ni sanciones. El equipo está trabajando muy bien, los chavales tienen hambre y se han quitado una pesa tras conseguir el primer objetivo. Lo fundamental en este tipo de liguillas es ganar los dos primeros partidos. Si somos capaces de ganar en el Viso y en casa al Espeleño vamos a recortar con seis partidos aún por delante, te puedes ver cerca, la motivación sube, la afición se puede volcar... todo suma. Vamos con todo el hambre del mundo”.

Del Viso señala que “tiene jugadores de mucha calidad, juega bien al fútbol y van a estar arropados por sus aficionados, pero nosotros tenemos también nuestras armas y lo tengo muy claro, vamos a por todas”.