El Guadalcacín firma una remontada a base de casta y fe frente al UP Viso (2-1)

El Guadalcacín ha conseguido un triunfo importantísimo para seguir soñando con el ascenso a Tercera División. Los de Galiano se han impuesto en un disputado y emocionante encuentro al UP Viso por 2-1. Comenzaron perdiendo, pero en la segunda parte reaccionaron y le dieron la vuelta al marcador.

El Guada, con un once algo diferente al que presentó ante el Cartaya, entró al partido con fe, pero se encontró con un UP Viso descarado y con ganas de dar guerra. Los visitantes en el primer cuarto de hora pusieron a prueba a Migue en dos ocasiones, primero con un lanzamiento de Salvat desde fuera del área y luego con otro de Migue, y un tiro de Luis Olgado se marchó fuera por poco.

A los de Diego Galiano les costaba generar y los visitantes cargaban todo su juego por la izquierda. Las asociaciones entre Olgado, Gabri y Álvaro Fernández siempre generaban peligro y también los continuos cambios de orientación que eran complicados de frenar para unos azulinos que se acercaban al portal de Alberto a arreones y con poco acierto.

A los 41 minutos, jarro de agua fría. Gabri, que es zurdo, le puso la firma a un gol olímpico desde la derecha. Le pegó de cine en el saque de esquina al balón, que entró limpio en la portería de un Migue al que se le acumuló mucha gente en el área pequeña y hasta se lesionó en su intento de despeje.

Galiano no terminó nada satisfecho con el juego de su equipo en el primer acto y agitó el árbol en el descanso buscando soluciones para buscar desborde y generar peligro. Dejó en la caseta a Fernando y Copero y apostó por Jacinto y Navarro.

Cambio de planes

En el 48', los locales ya acariciaron el empate con una doble oportunidad. Un gran disparo de Chuliki lo sacó con apuros Alberto con los pies y el rechace lo mandó Óscar fuera con todo a favor.

El UP Viso dio un paso atrás y, pese que restaba un mundo, comenzó a perder tiempo para cortar el ritmo y ponerle freno a la marcha más que tenía un Guada al que le iba la vida en el choque.

A base de empuje, coraje y de más dominio del balón, el empate llegó en una acción a balón parado. Adri botó un saque de esquina y Óscar metió la pierna para mandar el balón al fondo de la meta visueña. Justa recompensa al esfuerzo. 1-1, minuto 57.

La emoción estaba servida. Los locales habían hecho lo más complicado, pero el rival no se entregaba y Baraja metió el miedo en el cuerpo a los locales con un tiro que se marchó fuera por poco. En esa acción se lesionó y poco después tuvo que marcharse.

El Guadalcacín no bajaba el ritmo, pero no tomaba las decisiones más acertadas en ataque para voltear el marcador y en el 74', Beni se lesionó cuando el UP Viso ya había realizado todos los cambios. El futbolista estuvo fuera del campo durante más de cinco minutos y regresó con un fuerte vendaje en la pierna y mermado.

Con el paso de los minutos, a los azules les costaba cada vez más generar y el Viso aprovechó un desajuste de los guadalcacileños para marcar. Un tiro de Álvaro Fernández lo despejó Migue y Jurado lo mandó dentro. El árbitro no tuvo dudas, anuló el gol por fuera de juego. Minuto 84.

Los rojillos protestaron mucho la acción, se despistaron y el Guada fue más listo y no perdonó a renglón seguido. Joao levantó un centro y Cristian lo metió en la jaula en el minuto 85. 2-1.

La alegría se desbordó dentro del campo y en la grada, el sueño seguía intacto y la afición despidió a los suyos al grito de 'si se puede, sí se puede...'.