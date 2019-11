El Guadalcacín, a dar guerra al potente Cabecense

Complicada salida para el Guadacacín . Al equipo de Diego Galiano le toca medirse este domingo (12:00) en el Carlos Marchena al Cabecense , uno de los equipos llamados a estar arriba pero que aún no ha terminado de despegar. De hecho es sexto con 19 puntos y le está costando engancharse al tren de cabeza . Aunque ha ido de menos a más no logra mantener una línea regular y el pasado domingo perdió 2-1 en La Palma.

Galiano: "Los regalos nos están costando puntos, debemos mejorar"

Diego Galiano, entrenador del Guadalcacín, considera al Cabecense como "uno de los aspirantes a ascender a Tercera. Su presupuesto es alto y tienen una buena plantilla, con jugadores expertos, rápidos y de calidad como Elías, Pizarro, Luismi o Burrita, que se ha lesionado mucho esta temporada pero que es un futbolista importante para ellos. No empezaron bien la competición pero a medida que han ido transcurriendo las jornadas han mejorado, han ido a más y ya están bien colocados". El técnico jerezano espera un encuentro "intenso, ante un equipo muy competitivo y ordenado, al que es complicado hacerle goles. Su campo es parecido al nuestro, aunque el césped está mejor, y tenemos que explotar nuestras armas". Galiano, pese a la derrota del pasado domingo ante el Algabeño está "contento con el equipo. No tengo ni una pega sobre el trabajo del grupo en el día a día. Lo que nos está pasando es que nos cuesta meternos en los partidos y no es que no salgamos intensos, es que necesitamos una torta, un sustito, para reaccionar y eso se paga. A ver si por una vez somos nosotros los primeros en dar la torta. En esta categoría no se puede regalar nada porque esto te cuesta puntos, debemos mejorar en ese sentido".