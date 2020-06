El Guadalcacín femenino se medirá al Azahar en el 'play-off' de ascenso a Primera

La gran final se disputará el 26 de julio a las 21:00 horas en Loja. El campeón del 'play-off' lograría el ascenso a Primera División Nacional, categoría dividida en subgrupos y que engloba a equipos andaluces, extremeños y de Ceuta . No obstante, si hubiera alguna vacante -el representante de Ceuta renunció la pasada temporada-, la Federación Española podría elegir entre el segundo de Extremadura o de Andalucía . Si finalmente se da esta circunstancia y el 'play-off' no se disputara, la plaza de ascenso se dirimiría por el mejor coeficiente y el Guadalcacín tiene el segundo tras el del Sevilla.

Protagonista

Rubén Sánchez: "No nos vamos a achicar"

El técnico del Guadalcacín, Rubén Sánchez, valoraba positivamente el duelo contra el Atlético Azahar porque "dentro del respeto que tenemos hacia todos los equipos, porque todos son campeones de sus provincias y con buenas plantillas y competitivos, pues evitar al Sevilla, que es el máximo favorito, y a otros filiales como Córdoba y Granada es una alegría".

Del Azahar comenta que "nos enfrentamos a un rival duro, con tiene más experiencia que nosotros en 'play-off', llevan tres años jugándolo, es un equipo veterano y competitivo".

El Guadalcacín no parte como favorito, pero no renuncia a nada: "Nuestro objetivo era llegar hasta aquí y a partir de ahora no dar nada por perdido, pero sin presión, a disfrutarlo y competir al máximo. Si por suerte o méritos pasamos una o dos fases, pues seguiremos disfrutando y dándolo todo para dejar el nombre del club lo más alto posible. En ningún momento nos vamos a achicar, así que desde ya, a trabajar para intentar conseguir lo máximo posible".