El Guadalcacín pasa página y se centra en el Atco. Onubense

El CD Guadalcacín ha encadenado por primera vez dos derrotas consecutivas esta temporada tras perder el miércoles en el Guadalquivir frente al Coria (2-1) y contra el Alcalá en el Fernández Marchán por 2-3 el domingo en una cita en la que su equipo no estuvo acertado. Diego Galiano, entrenador del cuadro azul, no pierde la calma, apuesta por "aprender de los errores" y hacer borrón y cuenta nueva para centrarse ya en el partido de este fin de semana contra el Atlético Onubense, que es colista.

El técnico jerezano, expulsado al final del partido, sabe que los registros pudieron ser mejores, pero destaca el trabajo de su plantilla, que hasta el mometo ha cosechado cinco triunfos, seis empates -es el conjunto que más igualadas ha firmado- y sólo tres derrotas en las catorce jornadas disputadas.

Galiano recuerda que "ante el Jerez Industrial hicimos un buen partido y lo sacamos adelante, en Coria también hicimos un encuentro serio, aunque el rival fue superior, y ante el Alcalá no fue nuestro día. Tuvimos demasiados errores y ellos supieron los aprovechar. Además, no estuvimos acertados a la hora de finalizar. El partido se hizo muy largo, cuando se vieron por delante en el marcador aprovecharon sus armas de parar el juego y demás... Es fútbol y debemos intentar no llegar a esos extremos. Hay que intentar aprender de los errores y seguir creciendo, que tenemos margen de mejora".

El equipo, además, cuenta con importantes bajas y a la larga se nota: "Cuando tienes una plantilla muy corta, las lesiones hacen daño. Estamos cumpliendo bien, el domingo tuvieron minutos jugadores que eran menos habituales y estoy contento con todos, los goles no llegaron por los futbolistas que no venían jugando, aunque sí que es cierto que fuimos inocentes en nuestra área defendiendo y tuvimos poca maldad al finalizar. Cuando no estás acertado en las dos áreas pues se suelen perder los encuentros".

El Guada cierra el año ante el Atlético Onubense y "trataremos de traernos los tres puntos. Insisto, en lo que he comentado antes, hay que aprender de los errores, que nos sirvan para crecer y desde ya estamos pensando en el nuevo rival".